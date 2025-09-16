Preso na Operação Inceptio, servidor comissionado do governo Gladson Cameli recebia quase R$ 7 mil dos cofres públicos

Servidor preso recebia quase R$ 7 mil do governo Gladson Cameli – Imagem de arquivo

O empresário e cinegrafista John Muller Lisboa, preso durante a Operação Inceptio, da Polícia Federal, ocupava um cargo em comissão no governo de Gladson Cameli na Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), onde recebia salário bruto de R$ 6.634,01.

De acordo com o Portal da Transparência, John estava nomeado desde abril deste ano, com carga horária de 40 horas semanais. Nas redes sociais, ele se apresentava como educador físico, jornalista e freelancer. Após a prisão, o governo do Acre informou, por meio de nota (veja abaixo), que já foi expedida a portaria de exoneração do servidor.

Além de John, foram presos os irmãos Mayon Ricary Lisboa e Johnnes Lisboa, o primo e sócio Douglas Henrique da Cruz e o empresário André Borges. Todos são investigados por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A operação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em Rio Branco, Porto Velho (RO), Ubá (MG), Camaçari, Ilhéus e Salvador (BA), Cabedelo (PB) e São Paulo (SP). John Muller, Mayon Ricary e Douglas foram presos em Rio Branco; Johnnes em Porto Velho; e André Borges, na Bahia.

Os irmãos Lisboa e seus sócios comandam empresas de eventos no Acre. Companhias de Douglas Henrique, por exemplo, foram responsáveis pela venda de camarotes e contratação de artistas da Expoacre 2025, realizada entre 26 de julho e 3 de agosto. Já Johnnes Lisboa é diretor da Inove Eventos, que anunciou o show do DJ Alok em Rio Branco, previsto para 3 de outubro, na Arena da Floresta.

Em nota, o governo estadual afirmou que as contratações da Expoacre seguiram processo licitatório conduzido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). Quanto à situação do servidor, o governo confirmou a exoneração imediata após a prisão.

Nota do governo

O Governo do Acre, através da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), informa que todas contratações de camarotes para a Expoacre 2025 foram realizadas de forma transparente e com processo licitatório realizado através da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).

Ressalta ainda que os dados estão à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Em relação à situação do servidor John Müller Lisboa, que ocupa cargo comissionado na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), informamos que já foi expedida a portaria com sua exoneração.

Jonathan Donadoni

Secretário de Estado da Casa Civil