Preso na Operação Inceptio, servidor comissionado do governo Gladson Cameli recebia quase R$ 7 mil dos cofres públicos
Servidor preso recebia quase R$ 7 mil do governo Gladson Cameli – Imagem de arquivo
O empresário e cinegrafista John Muller Lisboa, preso durante a Operação Inceptio, da Polícia Federal, ocupava um cargo em comissão no governo de Gladson Cameli na Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), onde recebia salário bruto de R$ 6.634,01.
De acordo com o Portal da Transparência, John estava nomeado desde abril deste ano, com carga horária de 40 horas semanais. Nas redes sociais, ele se apresentava como educador físico, jornalista e freelancer. Após a prisão, o governo do Acre informou, por meio de nota (veja abaixo), que já foi expedida a portaria de exoneração do servidor.
Além de John, foram presos os irmãos Mayon Ricary Lisboa e Johnnes Lisboa, o primo e sócio Douglas Henrique da Cruz e o empresário André Borges. Todos são investigados por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A operação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 22 de busca e apreensão em Rio Branco, Porto Velho (RO), Ubá (MG), Camaçari, Ilhéus e Salvador (BA), Cabedelo (PB) e São Paulo (SP). John Muller, Mayon Ricary e Douglas foram presos em Rio Branco; Johnnes em Porto Velho; e André Borges, na Bahia.
Os irmãos Lisboa e seus sócios comandam empresas de eventos no Acre. Companhias de Douglas Henrique, por exemplo, foram responsáveis pela venda de camarotes e contratação de artistas da Expoacre 2025, realizada entre 26 de julho e 3 de agosto. Já Johnnes Lisboa é diretor da Inove Eventos, que anunciou o show do DJ Alok em Rio Branco, previsto para 3 de outubro, na Arena da Floresta.
Em nota, o governo estadual afirmou que as contratações da Expoacre seguiram processo licitatório conduzido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa). Quanto à situação do servidor, o governo confirmou a exoneração imediata após a prisão.
Nota do governo
O Governo do Acre, através da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), informa que todas contratações de camarotes para a Expoacre 2025 foram realizadas de forma transparente e com processo licitatório realizado através da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa).
Ressalta ainda que os dados estão à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Em relação à situação do servidor John Müller Lisboa, que ocupa cargo comissionado na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), informamos que já foi expedida a portaria com sua exoneração.
Jonathan Donadoni
Secretário de Estado da Casa Civil
Trabalhadores que atuaram no Festival do Açaí em Feijó denunciam falta de pagamento e cobram o prefeito Railson e o chefe de Gabinete Pelé Campos
Trabalhadores denunciam falta de pagamento após Festival do Açaí em Feijó – Foto: Arquivo pessoal
Trabalhadores que prestaram serviços durante o Festival do Açaí em Feijó denunciam que ainda não receberam seus pagamentos, mesmo após quase um mês do evento. Segundo os relatos, a responsabilidade seria do prefeito Railson Ferreira da Silva, mais conhecido como Delegado Railson, e o Chefe de Gabinete Pelé Campos.
De acordo com os trabalhadores, o prazo prometido para quitação seria de 15 dias, mas até agora nada foi cumprido. Em tom de desabafo, eles relatam:
“Prefeito e Pelé Campos, vamos pagar nós que trabalhamos no festival. A gente trabalhou foi para a prefeitura, não foi para o Estado. Nós trabalhamos porque estávamos precisando. Veja nosso lado também e tome providência sobre isso. Era 15 dias para pagar nós, já vai chegar um mês e nada. Vocês querem que a gente espere quanto tempo mesmo?”
Os trabalhadores ainda destacam que, caso a situação não seja resolvida, no próximo ano poderá haver dificuldade até mesmo para garantir segurança e serviços básicos para o evento:
“Bom que ano que vem vocês vão ter mais gastos, né? Se precisar de segurança, porque o povo de Feijó não é besta não. Já basta a mixaria que nós estávamos recebendo, com tanta exigência. Cadê que vocês tiveram compaixão de pagar logo nós? Todos nós precisamos, nós temos família para sustentar…”
O Festival do Açaí é uma das maiores festas culturais do Acre, movimentando milhões de reais e atraindo público recorde, mas os trabalhadores reclamam da falta de valorização e cobram providências imediatas da prefeitura.
