Presidente Tiago Matos já mamou mais de R$ 23 mil em diárias dos cofres público da Câmara de Rodrigues Alves

A redação do portal 3 de Julho Notícias esteve fazendo uma consulta no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rodrigues Alves referente as informações de despesas e constatamos que o Presidente do parlamento mirim do município, Tiago Matos (PROS), recebeu altos valores em diárias no período de um ano em que está a frente do Poder Legislativo Municipal.

De acordo com os dados que constam no portal da transparência, o presidente Tiago Mantos, só no ano de 2023 recebeu o valor exato de R$ 23.250,00 (vinte e três mil duzentos e cinquenta reais) só em diárias para se deslocar para Rio Branco – AC e Brasília – DF.

O que chama a atenção são os valores altíssimos pagos ao presidente da Câmara, Tiago Matos, em diárias e sem uma justificativa aceitável. Os valores pagos variam de R$ 3.900,00 a R$ 450,00, mas os empenhos em sua maioria são superiores a R$ 2.000,00.

Segundo informações de um (a) servidor (a), até o momento a Câmara de Vereadores não teve nenhum retorno sobre essas inúmeras viagens do presidente e que muito provavelmente não terá nenhum benefício fruto dessas viagens de Tiago Matos.

O outro lado

A redação do 3 de Julho Notícias entrou em contato com o presidente Tiago Matos para saber mais sobre esse valores recebido por ele em diárias. Na oportunidade Tiago nos informou que todas as diárias adquiridas pela presidência da Câmara todas foram justificadas e que nada está irregular.