Presidente Lula libera mais de R$ 6 milhões só para Brasileia para ajuda humanitária, “município bolsonarista deu a Lula apenas 29,21% dos votos”

Prefeita Fernanda Hassem e o presidente Lula – Foto: Assess. PMB / Assess. de imprensa do candidato Lula

O presidente Lula administra olhando para frente e não pelo retrovisor, Lula sempre perdeu a eleição no Acre, mas mesmo assim tem sido um pai para os acreanos, no último final de semana, o presidente enviou para os municípios do Alto Acre mais de R$ 8 milhões em ajuda para os alagados que foram atingidos pela cheia do Rio Acre e igarapés.

A liberação da verba para os municípios acreanos foi feita pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional e quem ficou com a maior fatia do bolo foi o município de Brasileia, administrado por Fernanda Hassem, que irá receber 71,5% do valor destinado.

Valores para cada município

O município de Brasiléia administrado pela a prefeita Fernanda Hassem vai receberá R$ 6,23 milhões;

O município Epitaciolândia administrado pelo a prefeito Sérgio Lopes vai receberá R$ 685,9 mil;

O município de Xapuri administrado pelo o prefeito Bira Vasconcelos vai receberá 306,8 mil para Xapuri;

Mais de 47,7 mil pessoas que foram atingidas pela as água do Rio Acre e igarapés que agora serão beneficiadas pela verba do governo do presidente Lula.

A verba pública poderá ser utilizado para aquisição de cestas básicas, lanches, água mineral, kits de limpeza para residências, combustível, higiene pessoal e dormitório.

Diante das ajudas que o município de Brasileia está recebendo, que não é pouca coisa, a gestão da prefeita Fernanda deverá suprir as necessidades destas famílias, pois muito recursos foi destinado para essas famílias. Sem dúvidas, Fernanda Hassem não poderá se queixar de necessidades, pois Brasileia está sendo o município mais beneficiado do estado do Acre, com acessão da Capital, que tem uma demanda muito maior.