Presidente Lula desafia oposição: “Alguém me diz quantas obras Bolsonaro fez no Acre, a não ser trazer ódio”
Durante sua agenda no Acre, o presidente Lula propõe reflexão sobre o legado do ex-presidente Bolsonaro e destaca união pela paz e desenvolvimento – Foto: Ton Molina/STF
Em visita ao Acre nesta sexta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou um desafio aos adversários políticos ao comentar o legado da gestão anterior no estado. Em tom direto, Lula afirmou:
“Alguém me diz quantas obras o Bolsonaro fez no Acre, a não ser trazer ódio.”
A declaração foi feita durante um encontro com lideranças locais, produtores rurais, extrativistas e militância política, no qual o presidente também anunciou importantes investimentos em infraestrutura, energia, educação e meio ambiente.
Com a fala, Lula colocou em contraste o histórico de obras e projetos federais realizados durante seu governo com o que classificou como uma política marcada pela “incitação do ódio”, sem, no entanto, prover resultados concretos para o desenvolvimento do Acre.
Contextualização e desdobramentos
Crítica à falta de legado estrutural: Lula utilizou sua fala para ressaltar que, apesar da retórica inflamada da oposição, especialmente pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, faltaram projetos efetivos que beneficiassem o estado.
Apelo à política com propósito: A fala reforça a narrativa do governo atual — postura de diálogo, união e resultados palpáveis — como antítese de polarização e conflito.
Relação com os anúncios recentes: A declaração foi proferida em meio a um pacote de investimentos anunciados no Acre, reforçando o contraste entre atuação prática e retórica vazia. Dentre os projetos liberados, estão obras na BR‑364, ampliação do programa Luz para Todos, estruturação de campus educacionais e ações ambientais prioritárias.
Governo Lula anuncia novas etapas do Luz para Todos no Acre e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável da Amazônia
Governo reforça que nenhum brasileiro será deixado para trás e destaca ações do Novo PAC voltadas à justiça social e climática no Acre – Foto: Assessoria
Com R$ 250 milhões em investimentos, programa vai levar energia elétrica a mais de 6 mil novas famílias; subestações, interligação ao SIN e tarifa social também foram destaques
Durante agenda oficial no Acre nesta sexta-feira (8), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a assinatura de duas novas etapas do programa Luz para Todos no estado. A iniciativa garantirá energia elétrica para cerca de 6 mil novas unidades consumidoras, entre residências e pequenos comércios, com um investimento de R$ 250 milhões.
Criado em 2003 ainda no primeiro mandato do presidente Lula, o programa já transformou a realidade de milhões de brasileiros e, no Acre, mais de 280 mil pessoas — o equivalente a um terço da população — já foram beneficiadas.
“O Acre é um exemplo vivo de como o Luz para Todos transforma realidades. Desde sua criação, mais de 280 mil acreanas e acreanos saíram da escuridão para uma vida com dignidade, oportunidades e esperança. E reafirmamos hoje: nenhum brasileiro será deixado para trás”, afirmou Alexandre Silveira durante cerimônia pública.
Novas subestações e interligação energética
Além da ampliação do Luz para Todos, o ministro também participou da inauguração de três novas subestações da Energisa, localizadas em Feijó, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. As estruturas somam R$ 190 milhões em investimentos e devem beneficiar aproximadamente 70 mil pessoas.
Silveira ainda destacou uma conquista estratégica para o Acre: a recente conexão de Cruzeiro do Sul ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A obra, que recebeu R$ 720 milhões em recursos, permitirá uma economia de 6 milhões de litros de diesel por ano e reduzirá em 1,5 milhão de toneladas as emissões de CO₂ na região amazônica.
“Essa é uma política pública que une inclusão social, eficiência energética e proteção ambiental. Estamos garantindo energia com responsabilidade, com respeito à floresta e às comunidades”, destacou o ministro.
Tarifa social: energia gratuita para quem mais precisa
Outro ponto importante apresentado foi o reforço do programa Luz do Povo, que oferece energia gratuita para cerca de 300 mil pessoas no Acre que consomem até 80 kWh por mês.
“Levar energia para todos só é possível se alcançarmos também aqueles que não têm condições de pagar. Esse é o verdadeiro sentido da inclusão social e do nosso compromisso com a justiça energética”, declarou Silveira.
Investimento com olhar social e ambiental
Todas essas ações fazem parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), dentro da estratégia do Governo Federal de promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal, unindo inclusão social, geração de empregos, transição energética e preservação ambiental.
Ao final do evento no Acre, o ministro Alexandre Silveira seguiu com o presidente Lula para o estado de Rondônia, onde novos investimentos pelo programa Luz para Todos também foram anunciados.
