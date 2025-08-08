Presidente Lula desafia oposição: “Alguém me diz quantas obras Bolsonaro fez no Acre, a não ser trazer ódio”

Governo reforça que nenhum brasileiro será deixado para trás e destaca ações do Novo PAC voltadas à justiça social e climática no Acre – Foto: Assessoria

Com R$ 250 milhões em investimentos, programa vai levar energia elétrica a mais de 6 mil novas famílias; subestações, interligação ao SIN e tarifa social também foram destaques

Durante agenda oficial no Acre nesta sexta-feira (8), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a assinatura de duas novas etapas do programa Luz para Todos no estado. A iniciativa garantirá energia elétrica para cerca de 6 mil novas unidades consumidoras, entre residências e pequenos comércios, com um investimento de R$ 250 milhões.

Criado em 2003 ainda no primeiro mandato do presidente Lula, o programa já transformou a realidade de milhões de brasileiros e, no Acre, mais de 280 mil pessoas — o equivalente a um terço da população — já foram beneficiadas.

“O Acre é um exemplo vivo de como o Luz para Todos transforma realidades. Desde sua criação, mais de 280 mil acreanas e acreanos saíram da escuridão para uma vida com dignidade, oportunidades e esperança. E reafirmamos hoje: nenhum brasileiro será deixado para trás”, afirmou Alexandre Silveira durante cerimônia pública.

Novas subestações e interligação energética

Além da ampliação do Luz para Todos, o ministro também participou da inauguração de três novas subestações da Energisa, localizadas em Feijó, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. As estruturas somam R$ 190 milhões em investimentos e devem beneficiar aproximadamente 70 mil pessoas.

Silveira ainda destacou uma conquista estratégica para o Acre: a recente conexão de Cruzeiro do Sul ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A obra, que recebeu R$ 720 milhões em recursos, permitirá uma economia de 6 milhões de litros de diesel por ano e reduzirá em 1,5 milhão de toneladas as emissões de CO₂ na região amazônica.

“Essa é uma política pública que une inclusão social, eficiência energética e proteção ambiental. Estamos garantindo energia com responsabilidade, com respeito à floresta e às comunidades”, destacou o ministro.

Tarifa social: energia gratuita para quem mais precisa

Outro ponto importante apresentado foi o reforço do programa Luz do Povo, que oferece energia gratuita para cerca de 300 mil pessoas no Acre que consomem até 80 kWh por mês.

“Levar energia para todos só é possível se alcançarmos também aqueles que não têm condições de pagar. Esse é o verdadeiro sentido da inclusão social e do nosso compromisso com a justiça energética”, declarou Silveira.

Investimento com olhar social e ambiental

Todas essas ações fazem parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), dentro da estratégia do Governo Federal de promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal, unindo inclusão social, geração de empregos, transição energética e preservação ambiental.

Ao final do evento no Acre, o ministro Alexandre Silveira seguiu com o presidente Lula para o estado de Rondônia, onde novos investimentos pelo programa Luz para Todos também foram anunciados.