Presidente Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e programas no Acre ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana

Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e ações para o Acre – Foto: Sérgio Lima/ Poder360 – 07.nov.2023

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Rio Branco nesta sexta-feira (9) para anunciar um pacote de R$ 1,1 bilhão em investimentos federais no Acre. Ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, Lula vai apresentar ações voltadas para infraestrutura, energia, educação, meio ambiente e regularização fundiária.

O principal destaque será o lançamento das obras de recuperação da BR-364, que receberá R$ 870,9 milhões para manutenção em quatro trechos da rodovia. A intervenção deve beneficiar 60% da população acreana e gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos.

Principais anúncios:

BR-364:

Serão destinados R$ 870,9 milhões para a recuperação da rodovia em quatro trechos. A obra deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas (60% da população acreana) e gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos.

Energia – Luz para Todos:

O programa receberá R$ 252 milhões para levar eletricidade a 6 mil famílias em áreas isoladas.

Educação:

Serão investidos R$ 33,5 milhões no Instituto Federal do Acre (Ifac), incluindo a criação de um novo campus em Feijó. Além disso, o Novo PAC prevê R$ 304,6 milhões para a construção de creches, escolas e aquisição de ônibus escolares.

Regularização fundiária:

O governo criará 3 novos assentamentos, entregará 977 Contratos de Concessão de Uso e 145 títulos de propriedade, além de anunciar novos créditos rurais.

Meio ambiente e Fundo Amazônia:

O estado será beneficiado com R$ 46,6 milhões do Fundo Amazônia para ações de restauração ecológica e acesso à água potável.

No total, o Acre já recebeu R$ 260,8 milhões do Fundo desde sua criação, sendo R$ 155 milhões somente a partir de 2023, durante o atual governo.

Bolsa Verde e fiscalização:

Desde a retomada do programa, 3.033 famílias foram beneficiadas no estado, com repasse de R$ 5,3 milhões.

Entre janeiro e julho de 2025, houve aumento de 194% nos autos de infração do Ibama e queda de 98% nas áreas queimadas em comparação com o mesmo período de 2024.