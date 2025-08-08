Política
Presidente Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e programas no Acre ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana
Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e ações para o Acre
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Rio Branco nesta sexta-feira (9) para anunciar um pacote de R$ 1,1 bilhão em investimentos federais no Acre. Ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, Lula vai apresentar ações voltadas para infraestrutura, energia, educação, meio ambiente e regularização fundiária.
O principal destaque será o lançamento das obras de recuperação da BR-364, que receberá R$ 870,9 milhões para manutenção em quatro trechos da rodovia. A intervenção deve beneficiar 60% da população acreana e gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos.
Principais anúncios:
BR-364:
Serão destinados R$ 870,9 milhões para a recuperação da rodovia em quatro trechos. A obra deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas (60% da população acreana) e gerar mais de 12 mil empregos diretos e indiretos.
Energia – Luz para Todos:
O programa receberá R$ 252 milhões para levar eletricidade a 6 mil famílias em áreas isoladas.
Educação:
Serão investidos R$ 33,5 milhões no Instituto Federal do Acre (Ifac), incluindo a criação de um novo campus em Feijó. Além disso, o Novo PAC prevê R$ 304,6 milhões para a construção de creches, escolas e aquisição de ônibus escolares.
Regularização fundiária:
O governo criará 3 novos assentamentos, entregará 977 Contratos de Concessão de Uso e 145 títulos de propriedade, além de anunciar novos créditos rurais.
Meio ambiente e Fundo Amazônia:
O estado será beneficiado com R$ 46,6 milhões do Fundo Amazônia para ações de restauração ecológica e acesso à água potável.
No total, o Acre já recebeu R$ 260,8 milhões do Fundo desde sua criação, sendo R$ 155 milhões somente a partir de 2023, durante o atual governo.
Bolsa Verde e fiscalização:
Desde a retomada do programa, 3.033 famílias foram beneficiadas no estado, com repasse de R$ 5,3 milhões.
Entre janeiro e julho de 2025, houve aumento de 194% nos autos de infração do Ibama e queda de 98% nas áreas queimadas em comparação com o mesmo período de 2024.
Jorge Viana acompanha Lula em missão ao Acre: “É hora de união, mais trabalho e mais investimentos pelo nosso querido Estado”
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, embarcou nesta sexta-feira (8) rumo ao Acre, acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda no estado com o anúncio de importantes investimentos.
“Hoje, a missão é para a minha terra… para o Acre!”, afirmou Viana antes do embarque, diretamente de Brasília. Ele destacou que a visita presidencial trará soluções para diversos problemas enfrentados pela população acreana e investimentos robustos, especialmente na área de infraestrutura.
“São quase 40 anos nessa batalha, e eu tenho muita satisfação de estar junto e sempre trabalhando para que o povo acreano tenha dias melhores e para que nossa terra possa seguir em frente”, declarou.
Segundo Jorge Viana, somente em infraestrutura, os anúncios previstos somam quase R$ 1 bilhão. “Mas teremos investimentos em todas as áreas, porque o presidente Lula tem muito amor e carinho pelo Acre”, enfatizou.
O presidente da ApexBrasil também comentou sobre o orgulho de representar o Brasil em missões internacionais, promovendo produtos e oportunidades de negócios, mas ressaltou o sentimento especial de retornar à sua terra natal.
“Eu tenho muita satisfação nesse trabalho que faço na Apex, andando pelo mundo inteiro promovendo o Brasil. São muitas missões, muitas viagens, mas essa aqui tem um gosto muito especial. Eu estou indo para o Acre, e essa missão tem um significado único”, concluiu.
A comitiva presidencial parte de Brasília com destino à capital Rio Branco, onde Lula deve cumprir agenda ao longo do dia. “Que a gente tenha um dia abençoado e que traga esperança para o povo do Acre”, finalizou Viana.
