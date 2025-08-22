Política
Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas
Política
Justiça do Trabalho inaugura novo marco para a uniformização de seus julgamentos e consolidação de sua jurisprudência – Foto: Assessoria
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) reafirmou, na segunda-feira (18/8), seu compromisso com a segurança jurídica e a celeridade processual, durante a abertura oficial da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas. O evento, que reuniu em Brasília (DF) a alta direção do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), e, por videoconferência, os presidentes e desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho, marcou o início de uma transformação institucional na Justiça do Trabalho brasileira.
Na ocasião, o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, ressaltou que a abertura da Semana Nacional de Precedentes Trabalhistas representa mais um marco institucional. “É a reafirmação do nosso compromisso com a unidade e a integridade do sistema de justiça, alicerces sobre os quais sustenta a segurança jurídica, fortalece a confiança da sociedade e projeta para as presentes e futuras gerações, uma Justiça do Trabalho ainda mais firme, seus valores e certeira em sua missão”, destacou.
O desembargador completou, citando o juiz William Douglas: “Afinal de contas, não haverá justiça se uma regra for aplicada pela manhã e, de súbito, deixá-la de sê-la no cair da noite escura”.
O presidente do TST e do CSJT, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, afirmou que o evento inaugura uma nova era no julgamento de processos. “Estamos aqui para testemunhar e participar de uma mudança visceral na forma como julgamos. A Justiça do Trabalho adentra, com grande intensidade, o Sistema Brasileiro de Precedentes”, disse o ministro.
O ministro Vieira de Mello Filho, que assumirá o TST e o CSJT a partir de 26 de setembro, destacou que essa transformação institucional não é mera retórica nem uma semana institucionalizada de forma meramente protocolar. “Ela é uma mudança de cultura definitiva para que tenhamos uma atuação em consonância com o Código de Processo Civil e com o princípio da segurança jurídica que a Constituição exige de nós”, registrou.
Segundo ele, a atuação coordenada entre TST e TRTs é fundamental para que os temas relevantes cheguem ao tribunal superior de forma consolidada, fortalecendo a jurisprudência nacional. Para o presidente eleito, a previsibilidade e a estabilidade da jurisprudência são elementos fundamentais não apenas para a qualidade dos julgamentos, mas também para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Formação no TRT-14
A Escola Judicial do TRT-14 promove, durante a semana temática, uma série de atividades formativas que têm como público-alvo magistrados, servidores, advogados, estudantes e toda a comunidade jurídica. Por meio da Escola Itinerante da Justiça do Trabalho, a Escola Superior da Advocacia em Rio Branco (AC) recebeu a palestra do juiz Titular da Vara do Trabalho de Feijó (AC), Vicente Angelo Silveira Rego, sobre os Precedentes na Justiça do Trabalho.
Nesta quarta-feira (20/8), acontece no Auditório do edifício-sede do TRT da 14ª Região o curso “Sistema de Precedentes na Justiça do Trabalho”, a ser ministrado pelo procurador do Trabalho Henrique Correia, autor de diversos livros e referência na temática.
A programação segue na quinta-feira (21/8) em Cruzeiro do Sul (AC), em sala disponibilizada pela Subseção do Vale do Juruá, onde o tema será abordado pelo juiz Vicente Rego, sob a mediação da advogada Paula Yara de Carli.
Por fim, a semana encerra com o curso sendo aplicado também no município de Vilhena (RO), sob a docência do juiz do Trabalho titular da VT de Vilhena, André Sousa Pereira. O evento acontece nas dependências da Subseção da OAB-RO, das 13h30 às 17h30.
Política
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre prioridades da gestão
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, viajou nos dias 16 e 17 de agosto até o município de Feijó para participar do tradicional Festival do Açaí, evento cultural que movimenta a economia e o turismo da região. A presença do gestor municipal, porém, gerou polêmica: sua segurança foi garantida por quatro servidores do Gabinete Militar Municipal, cujas despesas de deslocamento e diárias foram integralmente pagas com recursos da Prefeitura de Rio Branco.
De acordo com as portarias nº 219, 220, 221 e 222/2025, foram liberadas 1,5 diária para cada um dos servidores — Francisco das Chagas Machado de Almeida, James Wendel Caetano da Silva, Géerne Márcio Gadelha de Oliveira e Ana Kely Silva Maciel — durante o período da viagem terrestre. As diárias foram concedidas com base no Decreto nº 1.275/2015, que regulamenta o pagamento desse tipo de benefício em deslocamentos oficiais.
Críticas ao uso do dinheiro público
Embora a concessão de diárias esteja prevista em lei, a situação chama atenção pelo contexto em que ocorreu. A viagem não teve caráter oficial ligado a compromissos administrativos de interesse direto da Prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom, mas sim a um evento cultural em outro município.
Críticos da gestão afirmam que Bocalom transformou uma agenda de lazer e prestígio político em uma despesa pública, onerando os cofres municipais em um momento em que a capital acreana enfrenta problemas graves em áreas essenciais, como a saúde básica, a coleta de lixo e a infraestrutura urbana.
Enquanto moradores reclamam das ruas esburacadas e da falta de água nos bairros da capital, o prefeito Bocalom direciona recursos públicos para custear a segurança pessoal em sua viagem particular a Feijó.
Outro ponto levantado é a falta de transparência na divulgação dos custos totais da viagem. As portarias revelam o pagamento das diárias aos servidores, mas não detalham possíveis despesas adicionais, como combustível, alimentação e logística.
Especialistas em administração pública destacam que prefeitos podem, sim, participar de eventos culturais em outros municípios, mas defendem que os custos deveriam ser arcados pelo próprio gestor quando a viagem não estiver diretamente relacionada a compromissos institucionais oficiais.
A presença de Bocalom em Feijó também é interpretada como um ato político. O Festival do Açaí, além de cultural, é um espaço de encontro entre lideranças estaduais e regionais. O uso da máquina pública para financiar deslocamentos de caráter político-partidário, ainda que indiretos, é constantemente alvo de críticas e pode configurar uso indevido de recursos do erário.
Enquanto a gestão municipal evita comentar os gastos, a repercussão cresce entre vereadores de oposição e setores da sociedade civil organizada, que cobram mais responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.
Justiça confirma justa causa de vendedora que trocou o trabalho por apostas no “Jogo do Tigrinho”
Fórum de Bioeconomia da Amazônia 2025 destaca a industrialização da Amazônia acreana
Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante atendimento domiciliar a mais de 40 pacientes acamados
POLÍTICA
Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas
Justiça do Trabalho inaugura novo marco para a uniformização de seus julgamentos e consolidação de sua jurisprudência – Foto: Assessoria...
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom
Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul
-
Política7 dias atrás
Veja o vídeo: “Mais uma vítima desse canalha chamado Clendes Vilas Boas, que de boa não tem nada”, dispara vereador Eber Machado
-
Política6 dias atrás
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
-
Política5 dias atrás
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó