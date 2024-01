Presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, avalia a possibilidade de disputar uma vaga para câmara municipal de Rio Branco

A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, em uma conversa com o jornalista Asterio Moreira no programa Gazeta Entrevista, exibido no último dia,22, disse que que avalia a possibilidade de disputar a próxima eleição.

Indagada pelo jornalista sobre a pressão que está recebendo para ser candidata a vereadora, a professora externou que a pressão tem sido bastante intensa. “Eu sempre digo assim, se você votar e fizer campanha eu vou ser candidata”. Relata a sindicalista durante a entrevista.

Rosana Nascimento ainda destaca durante a entrevista a necessidade das representações, por categoria, seguimentos, segundo a professora a classe trabalhadora sofre muito por não ter essas representações.

A presidente do Sinteac, caso realmente decida ir para a disputa, será um nome de peso e com grandes chances de conquistar uma vaga na câmara municipal da capital.