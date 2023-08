Presidente do PT Acre critica prioridades de gastos do Governo Estadual: “Péssimas escolhas, resultados péssimos”

O presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT Acre), Daniel Zen, expressou sua preocupação com as decisões de gastos do Governo Estadual em uma série de tweets. Zen rebateu as alegações de que uma “arrecadação aquém das projeções” estaria levando a cortes de despesas significativos no estado.

Ele argumentou que a Receita Corrente do Acre no terceiro bimestre de 2023 foi 4% superior ao mesmo período do ano anterior, indicando que a arrecadação estava dentro da margem de erro das projeções feitas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e, em alguns casos, até superior ao previsto.

Zen, que foi deputado estadual entre 2014 e 2022, apontou que o problema não reside na arrecadação, mas sim nas escolhas de gastos feitas pelo governador Gladson Cameli. “E a culpa não está no reajuste dos servidores ou mesmo no aumento da quantidade de terceirizados (lembrem do estouro da boiada nas vésperas das eleições de 2022)”, afirmou.

Ele ressaltou que as chamadas despesas extraordinárias, como os custos excessivos da Expoacre, os fretamentos de jatinhos e o aumento expressivo de cargos comissionados, têm impactado negativamente a liquidez e o fluxo de caixa do estado. “Cortar na Educação, na Saúde, na Segurança. Pra manter os luxos do Governo/Governador – que não dão o braço a torcer – quem padece é o povo!”, escreveu Zen.

O presidente do PT Acre enfatizou que é necessário repensar as prioridades de despesas para garantir um equilíbrio financeiro que beneficie a todos os cidadãos.