Presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destaca importância do Exporta Mais Amazônia na abertura de novos mercados internacionais para o café acreano

Jonas Lima, participa do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 em Rio Branco – Foto Alemão Monteiro

O presidente da Cooperativa dos Produtores de Café do Juruá (Cop Café), Jonas Lima, participou, nesta segunda-feira (29), do Seminário Exporta Mais Amazônia 2025 – Acre, realizado em Rio Branco. O evento é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Sebrae, e integra o programa Exporta Mais Amazônia, que tem como objetivo fomentar as exportações e fortalecer a bioeconomia regional.

A programação reúne autoridades, lideranças do setor produtivo e especialistas para debater oportunidades de negócios, inovação e estratégias de internacionalização das cadeias produtivas amazônicas.

Café acreano em destaque

Representando os cafeicultores do Juruá, Jonas Lima destacou a importância da presença da cooperativa em um evento que aproxima os produtores locais de compradores internacionais.

“O impacto, com certeza, vai ser gigantesco. O Jorge já trouxe o Exporta Mais no ano passado com sucesso e, agora, o setor do café está ainda mais fortalecido. Nós estamos muito animados porque aqui estarão compradores do mundo inteiro. Isso abre novas portas, novas luzes para que possamos exportar o nosso produto”, afirmou o presidente da Coopercafé.

Jonas ressaltou ainda que a cooperativa se preparou para mostrar a qualidade do café da região, condição indispensável para conquistar mercados externos.

“Fizemos a análise da qualidade do café, porque o exportador busca excelência. Estamos participando ativamente da rodada de negócios e nos dedicamos para mostrar que o café do Juruá tem potencial para competir no mercado internacional”, acrescentou.

Potencial da bioeconomia acreana

O Exporta Mais Amazônia 2025 – Acre se apresenta como um espaço estratégico para que produtores locais tenham acesso a oportunidades comerciais, conhecimento técnico e parcerias que podem transformar a realidade econômica da região.

A presença da Coopercafé reforça a relevância do setor cafeeiro no Acre, que cresce a cada ano e começa a se consolidar como um dos pilares da bioeconomia amazônica, unindo tradição, sustentabilidade e inovação.