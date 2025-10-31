Presidente da Câmara, Marquinho Tibúrcio, recebeu quase R$ 12 mil em diárias em 2025 e viaja para Rio Branco praticamente todos os meses

Deputado estadual Tadeu Hassem e o vereador Marquinho Tibúrcio – Foto: Reprodução

O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, vereador Marquinho Tibúrcio, recebeu R$ 11.900,00 em diárias apenas nos primeiros oito meses de 2025, conforme apontam os registros oficiais de despesas do Legislativo municipal. As viagens, quase sempre com destino a Rio Branco, chegam a ocorrer duas vezes por mês, o que levanta questionamentos sobre a frequência dos deslocamentos à capital acreana.

De acordo com os documentos, a maior parte das viagens é justificada como agenda no gabinete do deputado estadual Tadeu Hassem, além de compromissos no Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) para tratar de assuntos administrativos da Câmara. Há ainda registros de deslocamentos para visitas a sindicatos, participação em encontros institucionais e agendas na Assembleia Legislativa do Acre.

Os valores pagos em diárias variam entre R$ 700,00 e R$ 1.400,00, dependendo da quantidade de dias utilizados pelo presidente da Casa Legislativa. Em vários casos, Marquinho Tibúrcio recebeu uma diária e meia, e em outras viagens duas diárias completas, o que faz com que o valor mensal recebido por ele se aproxime de um salário mínimo — atualmente fixado em R$ 1.412,00.

O que mais chama atenção é a constância das viagens a Rio Branco. Em 2025, praticamente não houve mês em que o presidente da Câmara deixasse de viajar para a capital acreana com despesas custeadas pelo Legislativo municipal. Essa rotina frequente levanta debates sobre a gestão dos recursos públicos e a necessidade de deslocamentos tão constantes, especialmente em um período de restrições orçamentárias enfrentadas pelos municípios acreanos.

Os dados reforçam a importância da transparência no uso dos recursos públicos e da fiscalização das despesas do Poder Legislativo, garantindo que cada viagem realizada realmente reflita o interesse da população de Brasileia.