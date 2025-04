Presidente da Câmara Joabe Lira, Valtim José, Kelen Nunes e Eracildes Caetano: nomes do prefeito Bocalom para 2026!

O prefeito Tião Bocalom (PL) precisará expandir seu grupo de apoio para as eleições do próximo ano. Para deputado federal, ele conta com o secretário da Casa Civil, Valtim José da Silva.

No caso de deputados estaduais, três nomes são frequentemente mencionados nos bastidores: sua chefe de gabinete e esposa, Kelen Nunes, o presidente da Câmara, vereador Joabe Lira (União Brasil), e o secretário de Agricultura, Eracildes Caetano.

Com exceção de Kelen, que também é advogada, todos expressam estar à disposição do prefeito e líder Bocalom. Eleger deputados federais e estaduais será fundamental também para a sobrevivência política do prefeito, seja ele candidato a governador ou não nas eleições de 2026.