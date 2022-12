Presidente da Câmara de Tarauacá, Chico Batista, assina acordo com Ministério Público e pagará R$ 2.424 mil por crime ambiental

Câmara Municipal de Brasiléia já gastou quase R$ 80 mil com combustível esse ano, mesmo com apenas um carro na frota – Alemão Monteiro l Foto: Assessoria / CMB

O portal 3 de Julho Noticias fez uma pesquisa no Portal Transparência para verificar o quanto a Câmara Municipal de Brasiléia tem gasto com combustíveis.

Lembrando que a Casa Legislativa conta com apenas um veículo tipo gol, onde o mesmo passa a maior parte do tempo parado na garagem com problemas mecânicos e nessa gestão 2021/2022 da Presidente Arlete Amaral (Progressista), este veículo nunca saiu dos limites do município de Brasiléia, por não ter condições de fazer uma viagem maior que 100 km.

No entanto, no levantamento do portal, só nesse ano de 2022, a Câmara de Brasiléia já gastou exatos R$ 78.799,50 (setenta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) em combustível, com referência de 20 de janeiro a 26 de outubro de 2022 (nove meses).

Para se ter uma ideia, só nos meses de Agosto e Setembro deste ano, a Câmara gastou R$ 24.605,68 com combustível, os valore mais altos dos empenhos que constam no portal.

Outro fato curioso, é que também consta no Portal, empenhos referentes ao pagamento de empresa para manutenção e conservação de veículos e reposição de peças, no valor de R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais), tudo isso gastos com um veículo que pouco sai da garagem por falta de manutenção e mecânica.

Mesmo com o veículo em total inércia, somente este ano (9 meses), já foram gastos um valor total de R$ 85.879,50 (oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

O portal 3 de Julho também fez uma pesquisa de preço de um veículo gol novo, que tabelado no mercado, custa em torno de R$ 78.160,00, mostrando que as despesas efetuadas com um veículo parado na garagem, daria para comprar um veículo novo e ainda sobrar uns trocados.

A equipe do portal 3 de Julho Noticias procurou a atual presidente da Câmara, vereadora Arlete Amara, do Progressista, para dar a sua versão. Entretanto, até o fechamento desta matéria, não houve nenhuma resposta por parte da mandatária, ficando o espaço aberto a mesma.

Veja abaixo os empenhos que constam no Portal: