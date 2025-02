Presidente da Câmara de Rio Branco, Joab Lira, quer parceria com ALEAC: “enaltece gestão de Nicolau Júnior”

A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e ex-parlamentar, Perpétua Almeida, está fazendo um chamamento de empreendedores de micro, pequenas e médias empresas dispostos a impulsionar o comércio digital no Acre.

Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a ABDI lançou o edital E-commerce.BR, para fomentar o comércio eletrônico no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Por meio do edital, serão destinados R$ 4,92 milhões para alavancar as vendas on-line nas três regiões.

A primeira fase do processo seletivo buscará selecionar 20 projetos, um para cada unidade da federação das regiões contempladas pelo edital. Na segunda etapa, nove projetos serão escolhidos para receber apoio financeiro, no valor de R$ 380 mil. Destes, três projetos terão a oportunidade de prosseguir para a fase de escala em 2026, contando com acompanhamento técnico e apoio da ABDI e recebendo recursos no valor de R$ 500 mil. Ao todo, os prêmios podem chegar a R$ 880 mil.

Segundo a diretora, a iniciativa é uma oportunidade para micro, pequenas e médias empresas acreanas aumentarem a competitividade no ambiente digital.

“O comércio eletrônico no Brasil movimentou mais de R$ 196 bilhões em 2023. Desse total de transações, a região Norte tem uma participação de pouco mais de 1%. O setor está em constante crescimento, gerando emprego e renda e o Acre pode aproveitar essa oportunidade para crescer economicamente, inovar e ser destaque”, disse.

Podem participar do edital redes de inovação compostas por, no mínimo, três instituições públicas ou privadas de nível estadual, distrital ou municipal, que atuem em apoio a micro, pequenas ou médias empresas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As inscrições vão até dia 17 de fevereiro e devem ser feitas através do site: Abdi.com.br