Presidente da Câmara Arlete Amaral faz revelações sobre o apoio do Solidariedade à candidatura de Fernanda Hassem

O Vereador da Cruz – PROS denunciou uma verdadeiro festival de gastos da máquina pública em Porto Walter com pagamento em diárias, passagens e alimentação por parte da administra César Andrade – MDB.

Em uma entrevista concedida a Rádio e TV Juruá, o parlamentar lamenta ver o prefeito gastar mais com regalias do que com agricultura e denuncia a caótica situação que se encontram as ruas da cidade.

“É inaceitável ver os gastos desnecessários com diárias, alimentação e passagens no ano de 2021, quando se deveria gastar menos por conta da Pandemia. O município de Porto Walter é pobre e esse dinheiro poderia estar sendo investido em outras áreas”, disse o vereador.

O que chama atenção é o grande volume de gasto, se for fazer comparativo com agricultura por exemplo, o setor teve menos dinheiro investido do que o que foi gasto com diárias e alimentação no ano de 2021, nem mesmo a rua da secretaria de Obras da cidade recebeu cuidados da gestão e a sujeira na cidade é escondida pela limpeza da chegada do beiradão do rio.

Foram gastos ao todo em 2021 R$475.830,20 (Quase 500 mil) com despesas de pagamento de diárias, passagens aéreas e alimentação. Enquanto isso na pasta da Agricultura, a prefeitura que tem uma extensa área rural e vive quase que a base da agricultura, investiu apenas R$395 mil no ano.

Os números apresentados pelo vereador Da Cruz, podem servir de objeto para uma investigação dos órgãos de controle, afinal se trata de recursos públicos e merece atenção da justiça e da Câmara municipal, que parece ser subserviente a administração.

Tentamos fazer um contato com o prefeito César Andrade, mas não foi possível até o fechamento dessa matéria. Veja o vídeo do vereador falando sobre as denúncias.

Veja o Vídeo: