Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vê oportunidades para o Brasil em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos

Enquanto parte do debate público insiste em difundir informações distorcidas e alimentar conflitos sobre a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, adota uma postura diferente. Segundo ele, este é um momento de desafios, mas também de construção de novas oportunidades.

“É preciso deixar que essa fase passe e, no fim, se transforme em mais oportunidades para as empresas brasileiras”, afirmou Viana, ressaltando que o foco da Apex é garantir que os exportadores do país encontrem novos caminhos e mercados, mesmo diante das dificuldades impostas pelo chamado tarifaço do governo norte-americano.

Apoio às empresas brasileiras

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda Fernando Haddad, anunciou no Palácio do Planalto um pacote de R$ 30 bilhões em apoio às empresas brasileiras afetadas diretamente pelas medidas tarifárias impostas pela administração Trump.

O objetivo é fortalecer setores estratégicos da economia nacional, evitar maiores prejuízos ao parque industrial e, ao mesmo tempo, estimular a diversificação dos destinos comerciais do Brasil.

“Quando uma porta se fecha, outras se abrem”

Para Jorge Viana, a reação do governo brasileiro e o trabalho da Apex vão além de uma resposta imediata às sanções norte-americanas. Ele defende que a situação pode ser encarada como um marco de transição:

“Na vida é assim: uma porta se fecha, outras se abrem. O que precisamos é transformar a adversidade em chance de crescimento para as empresas nacionais.”