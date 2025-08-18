Política
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vê oportunidades para o Brasil em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos
Política
Enquanto parte do debate público insiste em difundir informações distorcidas e alimentar conflitos sobre a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, adota uma postura diferente. Segundo ele, este é um momento de desafios, mas também de construção de novas oportunidades.
“É preciso deixar que essa fase passe e, no fim, se transforme em mais oportunidades para as empresas brasileiras”, afirmou Viana, ressaltando que o foco da Apex é garantir que os exportadores do país encontrem novos caminhos e mercados, mesmo diante das dificuldades impostas pelo chamado tarifaço do governo norte-americano.
Apoio às empresas brasileiras
Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda Fernando Haddad, anunciou no Palácio do Planalto um pacote de R$ 30 bilhões em apoio às empresas brasileiras afetadas diretamente pelas medidas tarifárias impostas pela administração Trump.
O objetivo é fortalecer setores estratégicos da economia nacional, evitar maiores prejuízos ao parque industrial e, ao mesmo tempo, estimular a diversificação dos destinos comerciais do Brasil.
“Quando uma porta se fecha, outras se abrem”
Para Jorge Viana, a reação do governo brasileiro e o trabalho da Apex vão além de uma resposta imediata às sanções norte-americanas. Ele defende que a situação pode ser encarada como um marco de transição:
“Na vida é assim: uma porta se fecha, outras se abrem. O que precisamos é transformar a adversidade em chance de crescimento para as empresas nacionais.”
Política
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó
Enquanto a população de Feijó enfrenta problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de saneamento básico, o prefeito Railson Ferreira (Republicano) prefere investir em festas e espetáculos de alto custo. O exemplo mais recente é o concurso “Garota Açaí”, com premiação de R$ 32 mil, além de contratações de shows nacionais que consomem recursos que poderiam ser destinados a áreas essenciais.
O município, com cerca de 37 mil habitantes, segue com bairros inteiros sem pavimentação, ruas intransitáveis e atendimento de saúde deficiente. A gestão municipal não demonstra preocupação em resolver as demandas históricas da população, mas sim em manter os holofotes voltados para eventos que rendem visibilidade, mas nenhuma melhoria real no cotidiano do povo feijoense.
Infraestrutura relegada ao esquecimento
As poucas obras que chegaram à cidade não foram resultado da atuação da prefeitura, mas sim de verbas do governo estadual. A construção do ramal que liga Feijó a Envira (AM) e algumas ações de tapa-buraco em ruas da cidade só ocorreram graças ao Deracre, e não à gestão municipal. Enquanto isso, os servidores seguem desvalorizados e a população continua sem acesso a serviços públicos de qualidade.
Pão e circo: a marca da gestão
A atual administração transformou o “pão e circo” em política oficial. Festas e concursos podem ser válidos como entretenimento, mas tornam-se um escárnio quando organizados em uma cidade onde faltam ruas pavimentadas, postos de saúde minimamente estruturados e políticas sociais efetivas. O brilho dos palcos dura um fim de semana, mas a poeira e o descaso permanecem no dia a dia.
A realidade por trás dos holofotes
Após o último show realizado neste domingo (17), Feijó volta à rotina de abandono: buracos, lama, esgoto a céu aberto, saúde em colapso e servidores desmotivados. A periferia segue clamando por investimentos que realmente melhorem a qualidade de vida, enquanto a prefeitura se orgulha de manchetes sobre festas. Até mesmo os meios de comunicação que cobriram os eventos limitaram-se a falar da Feira do Açaí e das praias do Rio Envira, sem espaço para mostrar as reais necessidades do município — invisíveis porque simplesmente não são prioridade para o prefeito.
A gestão Railson Ferreira demonstra, em menos de 10 meses, que prefere o espetáculo à responsabilidade. Feijó não precisa de shows caros para mascarar a realidade. Precisa de políticas sérias que garantam dignidade ao seu povo.
Deputada Maria Antônia cumpre agenda no Vale do Juruá e ajuda a fortalecer esporte, cultura e economia local
Trabalhadores da TecNews denunciam salários atrasados e acusam governo Gladson Cameli de não repassar recursos à empresa
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica visitas domiciliares para garantir atendimento humanizado
Acreanos representarão a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada
Prefeitura de Brasiléia realiza mais de 2 mil atendimentos no 1º “Saúde em Ação na Comunidade”
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vê oportunidades para o Brasil em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos
Enquanto parte do debate público insiste em difundir informações distorcidas e alimentar conflitos sobre a relação comercial entre Brasil e...
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó
Enquanto a população de Feijó enfrenta problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de saneamento básico, o prefeito Railson...
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência
-
Política6 dias atrás
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
-
Política Destaque6 dias atrás
Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia
-
Política Destaque5 dias atrás
Pressionado por denúncias de assédio moral, vereadores de Rio Branco pedem afastamento de Clendes Vilas Boas do comando da RBTrans