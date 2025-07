Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana relembra PEC de 2015 e dispara: “Sou contra mais deputados e senadores — precisamos gastar menos”

O ex-governador do Acre e atual presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, se posicionou de forma contundente contra o aumento no número de deputados federais no Congresso Nacional. Segundo ele, a medida representa um retrocesso para o país, que já enfrenta dificuldades econômicas e institucionais.

“Você concorda com aumento no número de deputados no Congresso Nacional? Eu não. E faz tempo!”, declarou Viana em suas redes sociais. “Como senador, apresentei em 2015 a PEC 106/2015 para reduzir o número de senadores e deputados federais, para que o Congresso pudesse fazer mais, gastando menos.”

Jorge Viana relembrou que a proposta foi apresentada durante seu mandato como senador pelo Acre e contou com o apoio de milhões de brasileiros, que assinaram a favor da diminuição no número de parlamentares. Segundo ele, a medida buscava valorizar o mandato parlamentar e tornar o Congresso mais eficiente e menos oneroso para os cofres públicos.

“O número de senadores e deputados federais precisa ser reduzido. O Senado deveria ter dois representantes por estado, e a Câmara dos Deputados, em vez dos atuais 513, poderia ter 385 — ou até menos. Precisamos de menos representantes, mas mais qualificados e comprometidos com o povo”, afirmou.

Para Jorge Viana, é preciso resgatar a credibilidade da política e valorizar o voto como instrumento de transformação social. “A política precisa ser mais valorizada, mais levada a sério… Quando votamos em alguém, não é para ajudar a pessoa que recebeu o voto, mas para que ela lute e trabalhe por tempos melhores para todos nós.”

A fala de Viana ganha força em meio a crescentes críticas sobre o custo do Congresso Nacional e a eficácia da representação política no Brasil. Em um momento em que o país precisa conter gastos e retomar a confiança da população em suas instituições, a proposta de redução no número de parlamentares reacende o debate sobre a reforma política e administrativa.

A proposta recebeu apoio popular nas redes. Uma internauto comentou: “Esse projeto tem o verdadeiro apoio do povo brasileiro. Congresso menor e valorizado. Excelente projeto, Jorge!”

Veja o vídeo: