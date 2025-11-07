Política
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, reencontra ícones do esporte acreano no Florestão e reafirma compromisso com o futuro do futebol do Acre
No Florestão, Jorge Viana revive memórias e reafirma compromisso com o futebol acreano
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, viveu uma tarde de fortes emoções e reencontros no Estádio Florestão, durante a partida entre as seleções Sub-15 do Acre e de Rondônia. O momento reuniu personalidades que, ao longo das últimas décadas, dedicaram suas vidas ao fortalecimento do futebol no estado, celebrando histórias, conquistas e o legado construído em torno dessa paixão que move gerações.
Recebido pelo presidente da Federação de Futebol do Acre, Adem Araújo, Jorge relembrou conquistas do período em que governou o Estado e destacou figuras emblemáticas que contribuíram para o desenvolvimento do esporte local. Entre elas, mencionou o saudoso ex-presidente da federação, Tuniquim, lembrado por sua dedicação incansável ao futebol acreano e por um legado que permanece vivo nos campos e na memória dos torcedores.
Para Adem Araújo, o período de Jorge Viana à frente do Governo do Acre representou um marco na história esportiva do estado.
“O Jorge foi, sem dúvida, o governador que mais apoiou o esporte acreano. Naquele tempo, os clubes tinham suporte verdadeiro, com investimentos que fortaleciam as equipes e a base. O repasse chegava a cerca de R$ 115 mil por temporada, algo muito superior ao que vemos hoje, quase vinte anos depois. Sob sua gestão, conseguimos montar times competitivos e fortalecer nossas categorias de base. A Arena da Floresta, construída em seu governo, é prova desse compromisso. Ele merece todo o reconhecimento”, afirmou o presidente da Federação de Futebol do Acre.
Durante o encontro, Jorge Viana reforçou sua disposição em colaborar para que o futebol acreano volte a ocupar posição de destaque no cenário nacional. Entre as iniciativas discutidas, está a articulação para trazer ao Acre o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, além da possibilidade de sediar uma partida da Seleção Brasileira de base em Rio Branco, medida que daria visibilidade e prestígio ao esporte local.
Tomado pela emoção, Jorge agradeceu a recepção e destacou a importância daqueles que fazem o futebol acontecer no cotidiano.
“É um momento muito especial. Reencontrei amigos que dedicam a vida ao esporte no Acre, verdadeiros abnegados. Conversar com Chico Pontes, Alberto Casas, Demostini Nascimento, Paulinho, Manoel Façanha e tantos outros me trouxe muitas lembranças boas. Fico feliz em ver o Adem à frente da Federação, ele sempre esteve ao lado do futebol. Meu compromisso com o esporte do Acre segue firme. Essa paixão nos une e nos move.”
A agenda no Florestão marcou mais que um reencontro: foi a reafirmação de uma história construída com afeto, trabalho e respeito pelo futebol acreano, e a promessa de novos passos para o futuro do esporte no estado.
Padeiro prometeu recursos e máquinas, mas quem trabalha é o povo: Moradores do Ramal da Madá se viram para não ficar isolados
A paciência dos moradores do Ramal da Madá, na região do Espinhara, em Bujari, chegou ao limite.
Cansados de esperar por uma gestão que promete muito e faz pouco, eles decidiram pegar carrinhos de mão, enxadas e pás para tentar garantir o mínimo: o direito de ir e vir. O serviço, que deveria ser executado pela Prefeitura de Bujari comandada pelo prefeito Edivaldo Tele de Lima, o Padeiro acabou caindo nas mãos da própria comunidade, que se recusa a permanecer isolada.
Revoltados, moradores afirmam que não vão mais procurar a prefeitura. Segundo um deles, que enviou vídeo ao Portal 3 de Julho Notícias, as idas e vindas ao órgão público se tornaram inúteis, já que o gestor não apresenta nenhuma solução concreta. Para eles, a gestão de Padeiro virou sinônimo de enrolação, descaso e promessas vazias, enquanto a população segue abandonada nos ramais.
A indignação aumenta quando se recorda o que o próprio prefeito declarou em março, durante uma audiência pública.
Veja o vídeo:
Em vídeo, Padeiro garantiu que dinheiro não falta para os ramais, máquina não falta, e funcionário também não. Segundo ele, a prefeitura estaria fazendo de 15 a 20 quilômetros de ramais “melhorados” por dia. Uma fala que hoje soa como deboche diante da realidade enfrentada pelos moradores do Ramal da Madá.
“Não tem falta de recursos, não tem falta de máquina e não tem falta de funcionário para trabalhar”, afirmou Padeiro na época. Mas, na prática, o que não falta mesmo é descaso, promessas não cumpridas e uma população que, abandonada, precisa fazer o que é obrigação do poder público.
Enquanto o discurso do prefeito segue cheio de autoconfiança, a população segue atolada literalmente em uma gestão que não entrega o básico.
Veja o vídeo ll:
