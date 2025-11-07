Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, reencontra ícones do esporte acreano no Florestão e reafirma compromisso com o futuro do futebol do Acre

No Florestão, Jorge Viana revive memórias e reafirma compromisso com o futebol acreano

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, viveu uma tarde de fortes emoções e reencontros no Estádio Florestão, durante a partida entre as seleções Sub-15 do Acre e de Rondônia. O momento reuniu personalidades que, ao longo das últimas décadas, dedicaram suas vidas ao fortalecimento do futebol no estado, celebrando histórias, conquistas e o legado construído em torno dessa paixão que move gerações.

Recebido pelo presidente da Federação de Futebol do Acre, Adem Araújo, Jorge relembrou conquistas do período em que governou o Estado e destacou figuras emblemáticas que contribuíram para o desenvolvimento do esporte local. Entre elas, mencionou o saudoso ex-presidente da federação, Tuniquim, lembrado por sua dedicação incansável ao futebol acreano e por um legado que permanece vivo nos campos e na memória dos torcedores.

Para Adem Araújo, o período de Jorge Viana à frente do Governo do Acre representou um marco na história esportiva do estado.

“O Jorge foi, sem dúvida, o governador que mais apoiou o esporte acreano. Naquele tempo, os clubes tinham suporte verdadeiro, com investimentos que fortaleciam as equipes e a base. O repasse chegava a cerca de R$ 115 mil por temporada, algo muito superior ao que vemos hoje, quase vinte anos depois. Sob sua gestão, conseguimos montar times competitivos e fortalecer nossas categorias de base. A Arena da Floresta, construída em seu governo, é prova desse compromisso. Ele merece todo o reconhecimento”, afirmou o presidente da Federação de Futebol do Acre.

Durante o encontro, Jorge Viana reforçou sua disposição em colaborar para que o futebol acreano volte a ocupar posição de destaque no cenário nacional. Entre as iniciativas discutidas, está a articulação para trazer ao Acre o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, além da possibilidade de sediar uma partida da Seleção Brasileira de base em Rio Branco, medida que daria visibilidade e prestígio ao esporte local.

Tomado pela emoção, Jorge agradeceu a recepção e destacou a importância daqueles que fazem o futebol acontecer no cotidiano.

“É um momento muito especial. Reencontrei amigos que dedicam a vida ao esporte no Acre, verdadeiros abnegados. Conversar com Chico Pontes, Alberto Casas, Demostini Nascimento, Paulinho, Manoel Façanha e tantos outros me trouxe muitas lembranças boas. Fico feliz em ver o Adem à frente da Federação, ele sempre esteve ao lado do futebol. Meu compromisso com o esporte do Acre segue firme. Essa paixão nos une e nos move.”

A agenda no Florestão marcou mais que um reencontro: foi a reafirmação de uma história construída com afeto, trabalho e respeito pelo futebol acreano, e a promessa de novos passos para o futuro do esporte no estado.