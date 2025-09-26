Política
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de setembro, das 8h às 11h, a palestra “A importância dos contratos para as importações e as exportações”, no auditório da instituição em Rio Branco. O evento é gratuito e aberto à participação de advogados, estudantes e profissionais interessados em comércio exterior.
O encontro contará com a participação de Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, presidente em exercício da OAB/AC, Thaís Moura, do gerente regional da ApexBrasil, Igor Celeste, e do gerente de Inteligência de Mercado da ApexBrasil, Gustavo Ribeiro.
Com uma pauta estratégica, o evento busca sensibilizar advogados e acadêmicos sobre a relevância da especialização em contratos e legislação aplicados ao comércio exterior, especialmente em um estado de fronteira como o Acre.
Durante o anúncio da atividade, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou a importância de preparar profissionais acreanos para os novos desafios que se apresentam:
“Nós vamos ter uma palestra minha, com mais pessoas da Apex, com a presidente da OAB, sobre a importância dos escritórios de advocacia de se especializar em comércio exterior no Acre, que é um estado de fronteira, o estado mais perto do Pacífico, e que está só começando uma trajetória de ser uma base, para o fluxo de exportação no Brasil”, afirmou.
O Acre no comércio exterior
Jorge Viana lembrou que, quando governador, trabalhou para viabilizar a Estrada do Pacífico, com o objetivo de aproximar o Acre dos mercados internacionais. Agora, à frente da ApexBrasil, reforça o estímulo ao comércio exterior como vetor de desenvolvimento regional.
O Acre foi o estado brasileiro que mais cresceu em exportações no ano passado, registrando aumento de 90% e alcançando US$ 87 milhões em negócios internacionais. Em 2025, somente no primeiro semestre, as exportações já somaram US$ 69 milhões, com expectativa de ultrapassar a marca de US$ 100 milhões até o fim do ano.
Público-alvo
A palestra também busca engajar escritórios de advocacia, estudantes, além de outros profissionais, para compreenderem o papel estratégico do direito no fortalecimento das operações de importação e exportação.
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), determinou a exoneração de Weverton Oliveira dos Santos, mais conhecido como Sílvio Santos, que ocupava cargo comissionado na Secretaria Municipal de Saúde e recebia um salário mensal de aproximadamente R$ 4 mil. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da última quinta-feira, 25.
Segundo informações de bastidores, a exoneração teria partido de uma articulação política do secretário da Representação do Acre em Brasília, Fábio Rueda, considerado o padrinho da Saúde na gestão municipal. Rueda estaria exigindo maior alinhamento político dos comissionados da pasta, já em preparação para sua pré-campanha a deputado federal.
O problema é que, de acordo com relatos, Sílvio Santos não estaria seguindo essa orientação. Pelo contrário, vinha articulando apoio a outro candidato e, em conversas nos bastidores, fazia comentários críticos sobre o próprio Rueda. Esse comportamento teria sido interpretado como quebra de confiança e levou ao pedido de sua exoneração.
Sílvio Santos exercia funções de apoio ligadas à divulgação das ações da pasta, incluindo gravações de vídeos e trabalhos de comunicação. No entanto, servidores relatam que suas atividades eram pontuais e, muitas vezes, restritas a registros de ações internas. Ainda sobrava tempo para que ele realizasse bicos como motorista de aplicativo, fato que também gerava críticas dentro da secretaria.
A saída do locutor, que também é figura conhecida em eventos e pela sua atuação em carros de som, reforça o clima de disputa interna na base política de Bocalom. A exoneração mostra o peso que Fábio Rueda tem exercido sobre a administração municipal, centralizando decisões e buscando fortalecer seu grupo político visando as eleições de 2026.
Com a publicação do desligamento no Diário Oficial, o episódio expõe mais uma vez como os cargos comissionados da prefeitura vêm sendo usados como instrumentos de barganha política, em vez de atender prioritariamente às demandas da população de Rio Branco.
