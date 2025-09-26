Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de setembro, das 8h às 11h, a palestra “A importância dos contratos para as importações e as exportações”, no auditório da instituição em Rio Branco. O evento é gratuito e aberto à participação de advogados, estudantes e profissionais interessados em comércio exterior.

O encontro contará com a participação de Jorge Viana, presidente da ApexBrasil, presidente em exercício da OAB/AC, Thaís Moura, do gerente regional da ApexBrasil, Igor Celeste, e do gerente de Inteligência de Mercado da ApexBrasil, Gustavo Ribeiro.

Com uma pauta estratégica, o evento busca sensibilizar advogados e acadêmicos sobre a relevância da especialização em contratos e legislação aplicados ao comércio exterior, especialmente em um estado de fronteira como o Acre.

Durante o anúncio da atividade, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou a importância de preparar profissionais acreanos para os novos desafios que se apresentam:

“Nós vamos ter uma palestra minha, com mais pessoas da Apex, com a presidente da OAB, sobre a importância dos escritórios de advocacia de se especializar em comércio exterior no Acre, que é um estado de fronteira, o estado mais perto do Pacífico, e que está só começando uma trajetória de ser uma base, para o fluxo de exportação no Brasil”, afirmou.

O Acre no comércio exterior

Jorge Viana lembrou que, quando governador, trabalhou para viabilizar a Estrada do Pacífico, com o objetivo de aproximar o Acre dos mercados internacionais. Agora, à frente da ApexBrasil, reforça o estímulo ao comércio exterior como vetor de desenvolvimento regional.

O Acre foi o estado brasileiro que mais cresceu em exportações no ano passado, registrando aumento de 90% e alcançando US$ 87 milhões em negócios internacionais. Em 2025, somente no primeiro semestre, as exportações já somaram US$ 69 milhões, com expectativa de ultrapassar a marca de US$ 100 milhões até o fim do ano.

Público-alvo

A palestra também busca engajar escritórios de advocacia, estudantes, além de outros profissionais, para compreenderem o papel estratégico do direito no fortalecimento das operações de importação e exportação.