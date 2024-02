Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, lamentar mais um escândalo de corrupção que vem acontecendo no governo de Gladson Cameli

Ex-prefeito Tião Flores, Everton Soares e o vereador Diojino – Foto: Reprodução redes sociais

Com a aproximação das eleições municipais, os partidos políticos já começaram a se movimentar para formar as chapas que disputarão aos cargos de prefeito e vereadores. No município de Epitaciolândia, as movimentações já começaram e com isso os primeiros nomes já foram anunciados.

Mas dos nomes que foram anunciados, o que chamou a atenção foi o do pré-candidato à prefeito pelo Progressistas, Everton Soares, derrotado na última eleições pelo atual prefeito do município, Sérgio Lopes. Agora, na tentativa de de se eleger, Everton começou a se aliar com quem prejudicou a população de Epitaciolândia e pior, causou prejuízos aos cofres públicos.

Um dos nomes que declarou apoio a pré-candidatura de Everton foi o ex-presidente da câmara de Epitaciolândia, Diojino Guimarães, condenado há 7 anos de prisão por ter praticado corrupção passiva que envolve superfaturamento de nota e recebimento de recursos públicos indevido.

De acordo com as investigações do MPAC, Diojino teria encaminhado, em junho de 2021, um veículo pertencente ao Poder Legislativo Municipal para conserto em uma oficina, por meio de dispensa de licitação. Após a vistoria do automóvel, o proprietário da empresa emitiu uma ordem de serviço no valor de R$ 19.368,38. Durante o processo de pagamento, o vereador efetuou um adiantamento de R$ 7.000,00 em espécie.

Posteriormente, foi constatado que o vereador solicitou que a nota fiscal fosse emitida com um valor superior ao real, resultando em um total de R$ 22.157,38, ou seja, R$ 2.789,00 a mais do que o valor original do serviço. Após receber o pagamento da Câmara Municipal, a empresa devolveu ao vereador o valor do adiantamento e, além disso, depositou na conta pessoal de Guimarães mais R$ 4.000,00.

Outro nome de peso que declarou apoio à candidatura de Everton Soares e que provavelmente será o coordenador da campanha de Soares foi o do ex-prefeito do município de Epitaciolândia, Sebastião Flores, que deixou dívidas milionárias na prefeitura e desempenhou uma péssima gestão que deixou o município deteriorado.

Tião Flores deixou um empréstimo a ser pago no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), mas com o acréscimo de juros e o parcelamento, a dívida aumentou para R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a serem pagos.

Além deste empréstimo, a prefeitura herdou da gestão de Tião Flores uma dívida no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em precatórios e INSS com os servidores por não ter feito o pagamento de piso salarial.

Mas não devemos esquecer que Everton tem o apoio do governador Gladson Cameli, em se tratando do governador pode-se dizer que é um escândalo atrás do outro, desvios de dinheiro público e outros crimes de corrupção ganharam até espaço na mídia nacional. Hoje, na gestão de Gladson Cameli, o Acre passou a ser alvo de investigação por parte da Polícia Federal como nunca se viu antes.

Matéria Relacionada

(Vereador Diojino, é condenado há 7 anos de reclusão pelo crime de corrupção)

(Após ser afastado por corrupção, vereador Diojino gasta quase R$ 10 mil com combustível)

(TJ/AC mantém o afastamento do vereador Diojino por suspeita de corrupção, após denúncia do MP/AC)