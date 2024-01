Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, é recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto para tratar sobre o sucesso do Brasil que é recorde nas exportações

O presidenta da ApexBrasil, Jorge Viana, foi recebido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto para tratar sobre o sucesso do Brasil nas exportações durante o ano passado.

Na oportunidade, Jorge Viana ressaltou que o Brasil voltou com força e quebrou recordes nas exportações, com o maior volume de exportação da história e o maior saldo comercial da história. o mesmo diz ainda que isso significa geração de emprego dentro do Brasil e um crescimento da importância do Brasil no cenário internacional.

“Devemos muito esse sucesso às viagens internacionais do presidente e ao esforço do setor produtivo brasileiro em colocar nossos produtos no mundo inteiro. Não posso deixar de citar a dedicação do ministro Carlos Favaro e nosso parceiros do Mapa Brasil. Tenho muita confiança de que, em 2024, o sucesso será ainda maior, porque vamos cuidar para que o Exporta Mais Brasil possa estar presente no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, para que tenhamos mais empresas exportando e fazendo o Brasil mais presente ainda no mundo, trazendo recursos e gerando mais empregos”, finalizou presidente da ApexBrasil.