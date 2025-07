Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, critica êxodo de acreanos e aponta falta de oportunidades no governo Gladson Cameli

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana – Foto: Marcella Duarte/Tilt

O Acre, estado marcado por uma das histórias mais emblemáticas do Brasil, vive um momento de preocupação com o aumento da evasão populacional. Em declaração recente, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, lamentou o cenário em que milhares de acreanos têm deixado o estado por falta de oportunidades de trabalho, atribuindo a situação ao atual governo de Gladson Cameli.

“Lutamos uma guerra para sermos parte deste país. É a história da acreanidade. Aqui nasceram meus avós, meus pais, minhas filhas e meus netos. É aqui que vive minha família”, afirmou Viana. Para ele, a população do Acre sempre se orgulhou do que construiu ao longo das décadas, mas hoje enfrenta um contexto de desânimo.

Dados recentes do IBGE apontam que o Acre ocupa a segunda posição no ranking nacional de estados com maior índice de evasão populacional. Para o ex-governador e ex-senador, esse é um reflexo direto da falta de oportunidades que obriga muitas famílias a buscar novos horizontes em outros estados.

“É mais do que lamentável ver milhares de conterrâneos nossos sendo obrigados a arrumar as malas para deixar o Acre. Nosso estado precisa de cuidado e mais amor. Somos vocacionados ao acolhimento, e não a despedidas”, declarou.

Viana fez duras críticas à atual administração estadual, classificando o momento como “a pior fase da história do Acre nas últimas décadas”. Segundo ele, a juventude acreana não consegue enxergar perspectivas de futuro na própria terra e, por isso, busca alternativas fora do estado.

“Ninguém sai da sua terra se não for para buscar algo melhor. Hoje, vemos pessoas deixando o lugar que amam porque não suportam mais viver aqui. É uma doença que se instalou, fruto da concentração dos piores gestores em um único momento histórico”, disse.

Por fim, Jorge Viana defendeu a necessidade de um projeto que devolva esperança e oportunidades aos acreanos. “Precisamos de líderes que amem essa terra e apostem em um novo tempo. O Acre precisa reencontrar seu caminho para um futuro próspero e feliz.”

Veja o vídeo no Instagram