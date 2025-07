Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, comenta tarifaço do presidente americano Donald Trump contra produtos brasileiros

O deputado federal Eduardo Velloso (União-AC), que raramente é visto em ações diretas em benefício do Acre e costuma aparecer apenas em períodos eleitorais, chamou atenção recentemente pelos gastos elevados com divulgação de sua atividade parlamentar.

Somente nos primeiros seis meses de 2025, Velloso já desembolsou R$ 138.604,00 dos cofres públicos com despesas de mídia. Os valores são destinados a promover sua imagem e exaltar sua atuação como deputado federal — o que levanta questionamentos sobre prioridades no uso do dinheiro público.

Enquanto diversas demandas da população acreana seguem sem solução, como a falta de investimentos em saúde, educação e infraestrutura, o parlamentar prefere investir em publicidade para reforçar sua presença política. Para críticos, o gasto excessivo revela um distanciamento das reais necessidades do povo e evidencia que o mandato tem se preocupado mais com marketing do que com resultados concretos.

A ausência de Eduardo Velloso em pautas relevantes e sua aparição pontual em momentos estratégicos do calendário eleitoral têm alimentado a percepção de que o deputado mantém atuação tímida no Congresso e distante da realidade acreana.