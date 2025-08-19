Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, chama de “histórico” o dia de inauguração do escritório em Salvador, na Bahia

Novo escritório da ApexBrasil é inaugurado em Salvador e promete fortalecer economia do Nordeste.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, classificou como “histórico” o dia desta segunda-feira (18), quando foi inaugurado o novo escritório da instituição em Salvador, na Bahia.

A solenidade contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), anfitrião do evento, e de Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Também participaram produtores, empresários, autoridades e representantes do setor produtivo da região.

Segundo Viana, a abertura do escritório no Nordeste é um passo estratégico para fortalecer a economia baiana e ampliar a inserção do Brasil no comércio exterior:

“Estamos com grandes expectativas e confiantes de que a Bahia será um exemplo para o Brasil enfrentar o tarifaço imposto pelo governo Trump e seguir crescendo suas exportações”, afirmou.

Durante a cerimônia, foram assinados memorandos de entendimento e declarações estratégicas que envolvem desde o incentivo à exportação do cacau baiano até o apoio direto a empreendedores locais com potencial internacional.

O governador Jerônimo Rodrigues destacou que o novo espaço permitirá ampliar oportunidades de negócios e atrair novos investimentos para o estado e toda a região Nordeste.

Jorge Viana também fez questão de ressaltar o apoio do governo federal:

“O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, estão trabalhando para garantir maior crescimento das exportações e a geração de empregos no Brasil”.

A instalação da ApexBrasil em Salvador reforça a estratégia nacional de descentralizar o apoio ao comércio exterior, aproximando os serviços da agência dos empresários regionais e fortalecendo o protagonismo do Nordeste na economia nacional.