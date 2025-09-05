Política
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra superávit comercial após tarifaço dos EUA e chama resultado de “vitória do Brasil”
Política
Jorge Viana, presidente da ApexBrasil – Foto: Robson Moura/ TV Brasil
O Brasil encerrou agosto com um superávit comercial de US$ 6,1 bilhões, mesmo após a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “É uma vitória para o Brasil. Não estamos pessimistas quanto ao dia de amanhã”, disse o presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana, em entrevista ao UOL.
Segundo Viana, o resultado demonstra a capacidade do país em enfrentar obstáculos externos e reforça a estratégia de diversificação de mercados. Ele explicou que a Apex e o governo brasileiro intensificaram os esforços para ampliar parcerias internacionais, com foco não apenas na China e na União Europeia, mas também em novas frentes, como a Índia, considerada por ele “o maior potencial que temos para exportar”. Na entrevista, ele ressaltou que a articulação internacional tem sido fundamental para sustentar o comércio exterior, destacando o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin nesse processo.
Viana lembrou que, apenas neste ano, foram realizados 16 encontros empresariais em diferentes partes do mundo, incluindo Vietnã, Arábia Saudita, China, Espanha, Alemanha, Japão e Angola. Outros quatro encontros foram liderados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.
A mobilização atraiu mais de sete mil empresários brasileiros, que participaram por conta própria dessas agendas internacionais. Para Viana, esse engajamento mostra a confiança do setor privado no potencial de expansão das exportações brasileiras, mesmo diante das barreiras impostas por Washington.
Com o acordo Mercosul-União Europeia ainda em negociação e a China consolidada como principal parceiro comercial, o Brasil busca agora intensificar laços com a Índia. “Temos de olhar para onde estão as maiores oportunidades, e a Índia representa isso hoje”, afirmou o presidente da Apex.
Política
Tribunal de Contas do Acre desmente uso de recursos públicos e nega pedido de apoio ao Governo para servidores em evento esportivo
Presidente Dulce Benício ressalta que a Astcon é uma entidade privada e independente, sem vínculo administrativo ou financeiro com o Tribunal de Contas do Estado do Acre
TCE-AC garante que não usou verbas públicas em evento esportivo e critica tentativa de manchar imagem da instituição.
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) divulgou nesta sexta-feira (5) uma nota oficial em que nega, com veemência, a informação de que teria solicitado apoio do Governo do Estado para custear a participação de servidores em competições esportivas.
De acordo com o documento assinado pela presidente da Corte, conselheira Dulce Benício, a presidência do TCE não solicitou, não autorizou e não participou de qualquer pedido dessa natureza.
Custos bancados pelos próprios servidores
O TCE-AC reforça que nenhum recurso público foi destinado ao evento esportivo. Todas as despesas relacionadas, como inscrições, hospedagens, passagens e deslocamentos, foram arcadas pelos próprios participantes. Além disso, a instituição destacou que nenhum conselheiro integrou a delegação enviada à competição.
Associação de Servidores é entidade independente
Outro ponto enfatizado pela nota é que a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Acre (Astcon), entidade ligada aos participantes, é de caráter privado, autônomo e independente, sem qualquer subordinação administrativa ou financeira ao Tribunal.
Defesa da transparência
Diante da repercussão negativa das informações divulgadas, a presidência do TCE classificou como “totalmente improcedente” a alegação de que teria recorrido ao Governo do Acre para financiar a participação dos servidores no evento.
“Rechaçamos, de forma categórica, qualquer tentativa de macular a imagem desta Corte, que segue pautada na defesa intransigente da legalidade, da transparência e da boa gestão dos recursos públicos”, afirma o texto assinado por Dulce Benício.
Tribunal de Contas do Acre desmente uso de recursos públicos e nega pedido de apoio ao Governo para servidores em evento esportivo
Senador Sérgio Petecão afirma que governo do presidente Lula já destinou quase R$ 11 milhões para enfrentar a seca no Acre
Cruzeiro do Sul implementa ações de proteção ambiental e de segurança no Igarapé Preto
Ex-deputado Sibá Machado analisa conjuntura mundial e afirma que o ‘show de Xi Jinping’ marca o fim da hegemonia dos Estados Unidos
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
POLÍTICA
Tribunal de Contas do Acre desmente uso de recursos públicos e nega pedido de apoio ao Governo para servidores em evento esportivo
Presidente Dulce Benício ressalta que a Astcon é uma entidade privada e independente, sem vínculo administrativo ou financeiro com o...
Ex-deputado Sibá Machado analisa conjuntura mundial e afirma que o ‘show de Xi Jinping’ marca o fim da hegemonia dos Estados Unidos
Artigo destaca a consolidação de uma nova ordem global, o papel da China, Rússia e Índia, e a atuação estratégica...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra superávit comercial após tarifaço dos EUA e chama resultado de “vitória do Brasil”
Jorge Viana, presidente da ApexBrasil – Foto: Robson Moura/ TV Brasil O Brasil encerrou agosto com um superávit comercial de...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Prefeitura de Assis Brasil lança Programa de Escola em Tempo Integral com grande solenidade
Na noite desta segunda-feira(01), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a solenidade de...
Escola Francisco Germano no Km 68 realiza “Dia da Família na Escola” com presença do prefeito Carlinhos do Pelado
Fotos: Secom A Escola Nucleada Francisco Germano, localizada no Km 68, zona rural de Brasileia, realizou neste sábado (30), uma...
CONCURSO
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
ESPORTE
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
Com vitória sobre o Aquarela, São Cristóvão Sub-17 levanta o troféu da Copa Cidade de Brasiléia
São Cristóvão Sub-17 conquista título da Copa Cidade de Brasiléia A equipe São Cristóvão Sub-17 escreveu seu nome na história...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Prefeito Bocalom falta com a verdade e apaga autoria de emendas: Mara Rocha desmente declarações sobre recursos do Mercado Elias Mansour
-
Política4 dias atrás
Bocalom e Eracides vão torrar R$ 480 mil em aluguel de caminhonete quando poderiam comprar uma nova por menos da metade do valor
-
Geral6 dias atrás
Policial Civil que ameaçou de morte o promotor de Justiça Tales Tranin é exonerado do cargo
-
Tudo sobre Política7 dias atrás
Ex-deputada Mara Rocha reafirma pré-candidatura ao Senado e garante apoio de Alan Rick e Roberto Duarte