Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra superávit comercial após tarifaço dos EUA e chama resultado de “vitória do Brasil”

Jorge Viana, presidente da ApexBrasil – Foto: Robson Moura/ TV Brasil

O Brasil encerrou agosto com um superávit comercial de US$ 6,1 bilhões, mesmo após a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “É uma vitória para o Brasil. Não estamos pessimistas quanto ao dia de amanhã”, disse o presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana, em entrevista ao UOL.

Segundo Viana, o resultado demonstra a capacidade do país em enfrentar obstáculos externos e reforça a estratégia de diversificação de mercados. Ele explicou que a Apex e o governo brasileiro intensificaram os esforços para ampliar parcerias internacionais, com foco não apenas na China e na União Europeia, mas também em novas frentes, como a Índia, considerada por ele “o maior potencial que temos para exportar”. Na entrevista, ele ressaltou que a articulação internacional tem sido fundamental para sustentar o comércio exterior, destacando o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin nesse processo.

Viana lembrou que, apenas neste ano, foram realizados 16 encontros empresariais em diferentes partes do mundo, incluindo Vietnã, Arábia Saudita, China, Espanha, Alemanha, Japão e Angola. Outros quatro encontros foram liderados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

A mobilização atraiu mais de sete mil empresários brasileiros, que participaram por conta própria dessas agendas internacionais. Para Viana, esse engajamento mostra a confiança do setor privado no potencial de expansão das exportações brasileiras, mesmo diante das barreiras impostas por Washington.

Com o acordo Mercosul-União Europeia ainda em negociação e a China consolidada como principal parceiro comercial, o Brasil busca agora intensificar laços com a Índia. “Temos de olhar para onde estão as maiores oportunidades, e a Índia representa isso hoje”, afirmou o presidente da Apex.