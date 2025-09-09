Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, avança na cooperação para implantação de indústrias de café em Senador Guiomard e Xapuri

O Acre vai ganhar duas novas indústrias de beneficiamento de café, um marco que promete transformar a realidade de centenas de famílias ligadas à agricultura familiar. Durante o Encontro Nacional do Coopera Mais Brasil, em Brasília, aconteceu uma reunião promovida pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Gilberto Carvalho, e o dirigente da Cooperacre, Manoel Monteiro.

O esforço conjunto tem um objetivo claro: acelerar a implantação de unidades em duas cooperativas ligadas à Cooperacre, a Cooper-Liber, em Senador Guiomard, e a Cooperxapuri, em Xapuri. Para Viana, a decisão já aponta para um futuro promissor:

“Estou muito feliz com esse anúncio, porque sei que vamos fortalecer a agricultura familiar e melhorar a vida de muitas famílias acreanas.”afirmou.

Segundo Manoel Monteiro, o impacto direto alcançará mais de 500 famílias. “Serão cerca de 200 famílias beneficiadas em Senador Guiomard e outras 300 em Xapuri. É um projeto que faz toda a diferença para o cooperativismo, para as famílias e para a economia do Acre”, destacou.

A Cooperacre, criada no período em que Jorge Viana foi governador, consolidou-se como referência nacional em gestão cooperativista. Hoje, atua em cadeias produtivas de castanha, borracha, polpa de frutas e café, com presença em mercados nacionais e internacionais. O presidente Lula também manifestou apoio à iniciativa, durante visita recente ao Acre, onde anunciou investimentos, incluindo as duas indústrias de café no Acre e uma em Rondônia.

O encontro ocorreu no âmbito do Coopera Mais Brasil, programa lançado em 2024 pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. A iniciativa busca fortalecer o cooperativismo, o associativismo e os empreendimentos solidários da agricultura familiar em todo o país.

O gerente de Agronegócio da ApexBrasil, Laudemir Muller, reforçou que as cooperativas terão prioridade nas ações da Agência. “Por orientação do nosso presidente Jorge Viana, vamos garantir que essas cooperativas tenham não só apoio na exportação, mas prioridade em todas as iniciativas voltadas a alimentos e bebidas, especialmente as lideradas por mulheres”, afirmou.

Mais do que uma agenda institucional, a reunião em Brasília simboliza um movimento decisivo para transformar a produção de café no Acre em oportunidade concreta de renda, desenvolvimento e futuro.