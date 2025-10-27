Política
Presidente da APEX, Jorge Viana, destaca fortalecimento do Brasil no comércio internacional e avanço das exportações do Acre
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou que o ciclo de missões empresariais lideradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva consolidou o retorno do protagonismo brasileiro no comércio internacional. A 18ª missão, encerrada neste fim de semana na Malásia, foi considerada por ele uma das mais significativas do atual mandato.
“Esse trabalho nunca tinha sido realizado nem na intensidade nem no alcance que foi feito até aqui”, disse Viana. Segundo ele, a série de encontros mobilizou “praticamente todos os ministérios, grandes empresas e bancos brasileiros”, como Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco e Banco da Amazônia. “O protagonismo do Brasil está de volta”, afirmou.
A missão ao Sudeste Asiático, que começou na Indonésia e terminou na Malásia, foi marcada pelo encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após mais de três décadas sem uma visita presidencial brasileira ao país asiático. “Foi a retomada do diálogo entre os dois países, que cria a expectativa de eliminar da agenda o contencioso comercial e permitir que os produtos brasileiros voltem a alavancar exportações, especialmente para os Estados Unidos”, explicou Viana.
De acordo com ele, o ambiente econômico brasileiro tem estimulado a confiança internacional. “Os empresários estão otimistas porque o Brasil vive um momento de crescimento econômico, inflação baixa, inclusão social e aumento dos investimentos”, afirmou. Ele acrescentou que há “perspectiva concreta” de avanços no acordo entre o Mercosul e a União Europeia até dezembro e no fortalecimento das relações com a China e os Estados Unidos.
Durante os encontros, o presidente Lula elogiou o trabalho da ApexBrasil, criada em seu primeiro mandato, e reconheceu o papel da agência na articulação com o setor produtivo.“Eu quero publicamente elogiar o companheiro Jorge Viana, que está à frente da Apex, e que tem prestado um trabalho extraordinário no ajuntamento dos empresários para fazer essa viagem”, afirmou Lula.
O presidente da Apex também destacou o impacto direto das ações no Acre. “O setor produtivo acreano tem que entender definitivamente que o Acre é o estado melhor posicionado quando se fala de Ásia, por ser o mais próximo do Pacífico”, disse. Ele lembrou que a estrada construída há 20 anos, ligando o estado ao Peru, “hoje é o corredor logístico que torna os produtos acreanos mais competitivos no mercado asiático”.
Viana ressaltou que o Acre foi o estado que mais cresceu em exportações no último ano, alcançando US$ 87 milhões em 2024, e deve ultrapassar US$ 100 milhões em 2025. “A estrada do Pacífico é hoje o caminho para muitos produtos que chegam ao mercado internacional, fruto de um trabalho que começou há duas décadas e agora se consolida”, afirmou.
Segundo o empresário Murilo Leite, da FrigoNosso, que participou da missão empresarial, o Brasil abriu mais de 450 novos mercados nos últimos anos, impulsionado pela política de promoção comercial liderada pela ApexBrasil. Para Viana, esse movimento representa uma mudança estrutural. “O Brasil voltou a ter credibilidade e presença nos principais fóruns e mercados do mundo. O que estamos fazendo é abrir portas para a nossa indústria e agricultura”, concluiu.
Superintendente do Incra, Márcio Alecio, retorna à comunidade onde cresceu e realiza sonho coletivo ao regularizar famílias do PAD Quixadá, em Brasileia
Márcio Alecio leva regularização fundiária ao PAD Quixadá, em Brasileia – Foto: Assessoria
O superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, retornou neste fim de semana ao lugar onde passou a infância — o Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Quixadá, no km 75 da BR-317, em Brasileia — para celebrar um momento histórico: a entrega dos Contratos de Concessão de Uso (CCU) a dezenas de famílias que há anos aguardavam a regularização de suas terras.
Emocionado, Alecio destacou a importância simbólica da ação. “É uma alegria que não cabe no peito voltar à terra onde cresci, rever amigos e, agora, trazer o Incra de volta a esse território com a missão de garantir segurança jurídica e dignidade às famílias assentadas”, afirmou o superintendente, durante a cerimônia.
A entrega dos documentos marca a retomada das políticas de regularização fundiária no Acre, uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e reforça o compromisso do Incra em promover desenvolvimento sustentável no campo. O trabalho foi realizado em tempo recorde, fruto de um planejamento eficiente conduzido pela equipe do órgão no estado.
Entre os beneficiários, a agricultora Maria Ferreira da Silva resumiu a emoção do momento. “Esperei por essa conquista durante 20 anos. Hoje posso dizer que a terra é realmente minha. É um sonho realizado”, declarou, emocionada.
Segundo Márcio Alecio, o trabalho não para por aí. “Essa entrega é só o começo. Nosso próximo passo será garantir o título definitivo de propriedade a essas famílias, consolidando o direito à terra e fortalecendo o setor produtivo rural em todo o Acre”, ressaltou. A ação contou com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia e da Associação João Barbosa. Nesta segunda-feira (27), o Incra segue para o Projeto de Assentamento Porvir Novo, em Epitaciolândia, onde novas famílias também receberão seus documentos de concessão.
