Presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, recebe em seu gabinete, em Brasília, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana recebeu em seu gabinete, em Brasília, nesta quinta-feira (19), o prefeito da cidade de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que fez uma visita institucional para tratar sobre a ligação entre Brasil e Peru.

Na oportunidade, Jorge se colocou a disposição para participar e auxiliar das tratativas entre os dois países por meio do governo federal. Além de reafirmar as relações entre ambos, sobretudo com relação a exportação.

O que disse Zequinha Lima

“Esse é um assunto que a cada dia nos dá mais ânimo e esperança pela ligação entre nossos países. Fiquei feliz e agradeço o apoio de Jorge Viana, que se colocou à disposição pra nos ajudar junto ao governo federal naquilo que for necessário. Seguimos avançando em busca de apoio pra nossa tão sonhada integração”, diz prefeito Zequinha Lima.

O que disse Jorge Viana

“É um compromisso meu enquanto acreano e um dos integrantes do governo federal, ajudar com as demandas do meu querido estado. Não medirei esforços para ajudar o prefeito Zequinha com relação a integração de Cruzeiro do Sul e o Peru que é tão esperada”, disse Jorge Viana.