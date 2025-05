Presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, prevê “crescimento exponencial” do comércio Brasil-China após viagem de Lula

Jorge Viana celebra recorde de investimentos chineses e diz que relação bilateral entra em nova fase com presença de Lula – Foto: Guilherme Paladino

(Guilherme Levorato Brasil 247) – Durante discurso no encerramento do Fórum Brasil-China, realizado em Pequim, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Jorge Viana, projetou uma fase inédita de expansão na relação bilateral entre os dois países. A fala foi realizada diante do presidente Lula, que lidera uma comitiva com 11 ministros, a presidente do Banco do Brasil e cerca de 200 empresários brasileiros.

De acordo com Jorge Viana, o evento representou o “maior encontro empresarial” já realizado entre Brasil e China, reunindo mais de 500 empresárias e empresários chineses. O dirigente da Apex destacou a importância histórica do momento, afirmando que, embora este tenha sido o 15º fórum bilateral, “talvez esse seja o que faça maior diferença”, relata o correspondente do Brasil 247 na China, Guilherme Paladino.

Ao relembrar a trajetória do comércio entre os dois países, Viana ressaltou que quando Lula assumiu a presidência pela primeira vez, em 2003, o fluxo comercial com a China era da ordem de US$ 6 bilhões. “Quando deixou o governo, era 10 vezes maior. No ano passado tivemos um fluxo de US$ 160 bilhões. Talvez por isso haja tanto interesse de ambos os lados”, apontou.

Investimentos inéditos e integração cultural – Um dos destaques do encontro foi o anúncio de US$ 27 bilhões em novos investimentos de empresas chinesas no Brasil. Segundo o presidente da Apex, essa é uma marca sem precedentes. Os dados apresentados por ele demonstram a interdependência econômica crescente: atualmente, 4,5% de tudo que a China importa vem do Brasil, enquanto 25% das importações brasileiras são de produtos chineses.

Viana também chamou atenção para a relevância do Brasil como fornecedor de alimentos para o país asiático. “Quando pegamos a segurança alimentar, produção agropecuária que a China importa, são US$ 215 bilhões, e 25% vem do Brasil”, destacou.

A visita de Lula, segundo Viana, marca a abertura de um novo capítulo na relação bilateral. “O Brasil acabou de concluir 50 anos de relações com a China, mas agora estamos inaugurando uma nova fase nessa relação”, afirmou.

Lula elogiado e o papel do multilateralismo – O dirigente da Apex Brasil relatou ainda que, em reunião com alto representante do governo chinês, ouviu a seguinte frase: “eu sou fã do presidente Lula”. Em meio a um cenário internacional de “tensão e insegurança no comércio”, Jorge Viana exaltou o papel do presidente brasileiro como defensor do “livre comércio e do multilateralismo”.

Filme brasileiro em 10 mil salas chinesas – Viana concluiu sua fala celebrando uma conquista simbólica da integração cultural entre os países: a estreia do filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” em 10 mil salas de cinema na China. Ele comparou o número ao mercado interno brasileiro, onde o longa foi exibido em 3 mil salas. “Então é uma integração econômica, comercial e cultural, além da mais importante, a relação política que o presidente constrói num evento como o de hoje”, completou.