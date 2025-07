Presidente da Apex Brasil afirma que país vive momento histórico no governo Lula e alerta sobre impacto de tarifas dos EUA no Acre

O senador Márcio Bittar (União Brasil-AC), conhecido por seu alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a atacar duramente as instituições democráticas brasileiras. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (18), Bittar criticou o Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repetindo discursos já conhecidos do bolsonarismo que tentam desacreditar o sistema judiciário e as eleições no país.

Entre acusações sem provas, o parlamentar classificou as ações da Justiça contra Bolsonaro como perseguição política e chegou a afirmar que o Brasil “já virou uma Venezuela” — uma retórica comum entre aliados de extrema-direita que buscam comparar o país a regimes autoritários.

“O presidente Bolsonaro agora já não pode mais falar com o Eduardo Bolsonaro, já não pode mais usar suas redes sociais, colocaram tornozeleira eletrônica nele […] Ele tá preso por um crime que não cometeu”, disse Bittar, ignorando as investigações em curso sobre tentativa de golpe e ataques ao sistema eleitoral.

Em sua fala, o senador não apresentou qualquer reconhecimento às decisões judiciais legitimadas por provas ou ao papel do STF na defesa da Constituição. Pelo contrário, acusou a Corte de agir com “interesse político” e de tentar eliminar Bolsonaro do processo democrático.

“Agora é oficial: o lulismo está instalado no Brasil, assim como o chavismo na Venezuela”, afirmou, em uma comparação descabida e alarmista, típica da retórica golpista usada por setores bolsonaristas.

Bittar também apelou ao Congresso Nacional para agir contra o STF, convocando os presidentes da Câmara e do Senado a pautarem votações que visem enfraquecer a Corte.

“Vamos colocar a lista para ser votada. Câmara primeiro, Senado depois. Só assim vamos pacificar a nação brasileira”, declarou, sugerindo que a pacificação viria com o enfraquecimento do Judiciário — e não com o respeito às leis e à democracia.

A tentativa de vitimizar Bolsonaro e transformar em mártir político alguém investigado por articular um golpe de Estado reflete a escalada do discurso radical que Márcio Bittar e outros parlamentares vêm adotando desde a derrota nas eleições de 2022. Em vez de contribuir com soluções para o país, o senador insiste em promover narrativas infundadas, atacar instituições e insuflar sua base com falas agressivas e descoladas da realidade democrática brasileira.

Para analistas políticos, as falas de Bittar revelam a estratégia de tensionar as instituições para tentar manter viva a militância bolsonarista em meio às investigações que cercam o ex-presidente.

Veja o vídeo: