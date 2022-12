Presidente Arlete Amaral gastou em apenas um mês, para lavar o único veículo da Câmara de Brasileia, dinheiro que daria para lavar uma frota de carros

Presidente da Câmara de Brasileia Arlete Amaral – Foto: Assessoria / CMB / Arte Alemão Monteiro

Em consulta ao portal da transparência da Câmara Municipal de Brasileia, é possível perceber que a presidente Arlete Amaral, dentre todos os meses do ano, resolveu esbanjar lavagem em um lava jato da Cidade no mês de janeiro, pode-se dizer que o veículo da Câmara nunca foi tão lavado em um único mês.

Consta que somente no mês de janeiro, Arlete teria gastado do recurso público o valor R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) com a justificativa de despesa empenhada referente a prestação de serviço para “lavagem de veículos” pertencente a Câmara Municipal, mas o que chama a atenção é que a Câmara só dispõe de um único veículo, não se trata de uma frota mais sim de um único carro.

Pelo valor que foi gasto com lavagens em janeiro nos leva a crer é que a Presidente mandou lavar o veículo da Câmara pelo menos três vezes por semana, ou uma outra hipótese é de que não foi só o veículo da Câmara que foi lavado as custas do dinheiro público. Cabe o Ministério Público do Acre investigar as condutas de determinados agentes públicos para saber como o dinheiro do povo está sendo gasto, já passou da hora de os órgãos fiscalizadores mostrar resultados.

Não faz sentido um único veículo que é utilizado durante meio expediente ser lavado tantas vezes em um único mês, pela descrição do portal da transparência podemos acreditar que veículos particulares foram lavados e essas lavagens foram pagas com o dinheiro do povo.

Diante de tais informações tentamos contato com o Poder Legislativo de Brasileia para questionar sobre o assunto, mas até a publicação desta matéria não obtivemos sucesso, desde já o espaço está aberto para os devidos esclarecimento a cerca do assunto.