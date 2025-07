Prego batido e ponta virada — reunião a sete chaves confirma que Bocalom será pré-candidato mesmo com possível candidatura de Mailza Assis

Em uma reunião a portas fechadas, lideranças do Partido Liberal (PL) definiram que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, será o pré-candidato nas eleições do ano que vem, mesmo diante da possibilidade de Mailza Assis lançar sua candidatura. A decisão conta com o aval do principal padrinho político de Bocalom, o senador Márcio Bittar.

Fontes seguras revelaram com exclusividade ao 3 de Julho Notícias que “o prego já foi batido e a ponta virada”, expressão usada para indicar que não há mais volta na decisão. Segundo essas informações, o apoio a Bocalom já está consolidado no PL de Jair Bolsonaro e teria sido reafirmado durante a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em Cruzeiro do Sul.

Ainda segundo a fonte, Bocalom deve se afastar do cargo de prefeito no próximo ano para se dedicar integralmente à campanha eleitoral. Durante esse período, quem assumirá a gestão da capital será o vice-prefeito Alisson Bestene, aliado de confiança do governador Gladson Cameli. A relação entre Cameli e a família Bestene é próxima, o que garante uma continuidade política alinhada no comando da prefeitura.

A movimentação nos bastidores evidencia que o cenário político de Rio Branco já está sendo cuidadosamente desenhado, e o PL caminha para unificar forças em torno do atual prefeito, deixando a possível candidatura de Mailza Assis em uma posição delicada dentro do grupo bolsonarista no Acre.