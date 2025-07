Prefeitura de Tarauacá: Rodrigo Damasceno vai gastar dinheiro público com banheiros químicos em outro estado, em Campo Novo de Rondônia

O jornalista Leo Rosas voltou a denunciar publicamente o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), por, segundo ele, tentar se apropriar de obras financiadas com recursos do governo federal, especialmente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

De acordo com Rosas, a Prefeitura de Rio Branco tem adotado uma prática sistemática de substituir placas oficiais do governo federal por outras que atribuem as obras à gestão municipal. Um exemplo citado é a intervenção na Avenida Benjamin Constant, no centro da capital.

“Antes havia uma placa correta do governo federal, com a identificação do PAC. Mas a prefeitura retirou essa placa e colocou uma enorme, afirmando que se trata de uma obra da gestão Peixão Bocalom. Isso é apropriação indevida”, criticou o jornalista.

Rosas afirma ainda que a Caixa Econômica Federal — responsável pela fiscalização das obras do PAC — notificou a prefeitura, exigindo a colocação da placa oficial com os devidos créditos ao governo federal. Ainda assim, a gestão municipal teria posicionado a nova placa federal de forma estratégica, voltada para uma igreja, em vez de direcioná-la para a via pública.

“Essa turma do Bocalom tem dificuldade em reconhecer o que o governo do presidente Lula tem feito pelo Acre. É preciso dar o crédito correto a quem realmente está financiando as obras”, completou Rosas.

O caso levanta questionamentos sobre a transparência na comunicação institucional e o respeito às normas de publicidade em obras públicas. Até o momento, a Prefeitura de Rio Branco não se manifestou oficialmente sobre as denúncias.

Veja o vídeo: