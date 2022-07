Prefeitura de Brasileia publica post no Facebook antecipando o recesso escolar, recebem várias criticas dos internauta e apaga publicação

Após a realização do carnavale, a prefeitura de Brasileia resolveu se fingir de preocupada com SRAG ao antecipar o recesso escolar – Foto: Assessoria PMB

A prefeita Fernanda Hassem, mesmo tendo conhecimento dos casos de covid-19 no município de Brasileia e omitindo a situação para que a realização do carnaval não fosse comprometida, não se preocupou com a saúde da população e nem com as consequências que tamanha aglomeração poderia causar diante da pandemia.

Após o término da programação do carnaval fora de época, a prefeitura de Brasileia resolveu se fingir de preocupada, e demonstrando tamanha hipocrisia antecipou o recesso escolar com a justificativa de que esta seria uma ação de caráter preventivo de enfrentamento às síndromes gripais (para não falar de covid).

Preocupada com a própria imagem, a prefeitura de Brasileia fez um post em página oficial do facebook, informando que o recesso seria antecipado pelos motivos acima citados, porém as críticas foram tantas por parte dos internautas (que consideraram tamanho fingimento e hipocrisia) que o post foi retirado do ar momentos após ser publicado.

O que chama a atenção foi o fato da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, não ter demonstrado preocupação quando foi para realizar o Carnavale, muito pelo contrário, a gestora estava disposta a realizar o evento a todo custo e após a diversão, a prefeitura aparece com uma conversa fiada ação de caráter preventivo de enfrentamento às síndromes gripais.

Mas em se tratando do Carnaval fora de época de Brasileia, foram tanta mídia em volta do evento que gerou uma grande expectativa no público, mas a decepção veio acompanhada de arrependimento, pois o Carnavale que a prefeita Fernanda tanto quis realizar foi uma decadência em se tratando das atrações musicais.

Os internautas não perderam a oportunidade de se manifestarem arrependidos de terem participado do que eles consideraram o pior Carnaval que já participaram, afirmando ainda que os artistas locais são melhores do que as bandas nacionais que receberam muito dinheiro público para comparecer no evento.