Prefeitura de Assis Brasil reafirma transparência, esclarece operação da PF e CGU e garante total legalidade em processos administrativos
Prefeitura de Assis Brasil reforça transparência e esclarece operação da PF e CGU.
A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por meio do prefeito Jerry Correia, divulgou nota oficial para esclarecer os fatos referentes à operação realizada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) nas primeiras horas da manhã. Segundo a gestão, toda a atuação do município se deu dentro da legalidade, com total colaboração aos órgãos de controle.
De acordo com a Prefeitura, toda a documentação solicitada foi prontamente entregue no momento da ação, demonstrando a postura de transparência e de respeito às instituições fiscalizadoras. A administração municipal reforçou que não houve qualquer resistência ao trabalho das equipes responsáveis pela investigação.
O processo analisado pelas autoridades diz respeito à adesão a uma Ata de Registro de Preços originária da Prefeitura de Rio Branco, procedimento previsto em lei e amplamente adotado por diferentes entes da administração pública. O município destacou que a adesão seguiu rigorosamente o que determina a Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as contratações públicas no país.
A gestão também informou que os valores praticados estavam compatíveis com os preços de mercado, conforme demonstra a análise documental. Todo o trâmite administrativo foi registrado no sistema LINCON e submetido à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), cumprindo todas as exigências formais dos órgãos de controle externo.
A Prefeitura ressaltou ainda que a execução dos serviços contratados foi acompanhada pelo engenheiro fiscal do município, garantindo conformidade técnica e regularidade em todas as etapas. Esse acompanhamento, segundo a gestão, assegura a correta prestação dos serviços e evita qualquer irregularidade.
O prefeito Jerry Correia reafirmou que a administração municipal sempre pautou suas ações pela ética, moralidade, transparência e respeito aos princípios da Administração Pública. A Prefeitura declarou confiança plena na Justiça e reiterou que continuará colaborando com todas as etapas da investigação.
Ao final, a gestão municipal reforçou seu compromisso com a verdade e expressou convicção de que a análise técnica e jurídica confirmará a regularidade de todo o processo. Segundo a nota, o Município de Assis Brasil conduziu o procedimento de forma responsável, íntegra e em estrito respeito ao patrimônio público.
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari
“Mentiroso e incompetente”: Morador denuncia desastroso serviço da prefeitura no ramal Linha Nova.
A paciência da população rural de Bujari chegou ao limite, e desta vez, o desabafo veio em vídeo enviado ao Portal 3 de Julho Notícias. Indignado, um produtor rural do ramal Linha Nova denunciou o que classificou como “serviço porco, desastroso e vergonhoso” realizado pela prefeitura comandada pelo prefeito Padeiro. Segundo o morador, a situação do ramal é a prova viva de uma administração que fala muito, promete demais, mas entrega pouco ou quase nada.
No vídeo, o produtor critica com veemência o prefeito, chamando-o de “o pior gestor do Acre” e lembrando que o próprio Padeiro se vangloria publicamente de ser “o homem mais honesto do mundo”, enquanto recebe R$ 20 mil por mês. “Honestidade não enche barriga, não abre ramal e não tira produtor de dentro da lama”, disparou o morador, que se diz cansado de ouvir promessas vazias enquanto a realidade dos ramais segue dramática.
O produtor relata que as bueiras instaladas no local não foram colocadas pela prefeitura, mas sim por meio da ajuda de amigos e vizinhos. Segundo ele, após o serviço comunitário ter sido feito, os operadores enviados pelo município passaram com máquinas, enterraram tudo, entupiram as saídas de água e destruíram o que estava funcionando. “O prefeito diz que afundou… afundou o quê? Quem afundou foi a administração dele. O serviço estava aqui, marcado, certo. Eles vieram, jogaram barro por cima e acabaram com tudo”, denuncia.
A revolta aumenta quando ele mostra o local onde a água agora transborda por cima da via, tornando o trecho praticamente intrafegável. Para o morador, a prefeitura não apenas ignora as necessidades dos produtores rurais, como ainda demonstra total despreparo e irresponsabilidade no pouco que tenta fazer. “É triste, lamentável. Bujari não merece isso. A gente que está atolado aqui não merece esse descaso. É só mentira e serviço imundo”, afirma.
O caso se soma a uma sequência de denúncias recentes envolvendo ramais abandonados, obras malfeitas e população sofrendo com a falta de infraestrutura, contrastando diretamente com o discurso de autopromoção adotado pelo prefeito Padeiro. Enquanto o gestor segue dizendo que “faz e acontece”, a realidade do ramal Linha Nova escancara: o que existe é lama, abandono e frustração.
Veja o vídeo:
“Serviço porco”: Morador denuncia caos no ramal Linha Nova e expõe precariedade da gestão do prefeito Padeiro em Bujari pic.twitter.com/487oTAG2x6
— 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) December 1, 2025
