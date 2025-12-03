Prefeitura de Assis Brasil reafirma transparência, esclarece operação da PF e CGU e garante total legalidade em processos administrativos

Prefeitura de Assis Brasil reforça transparência e esclarece operação da PF e CGU.

A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, por meio do prefeito Jerry Correia, divulgou nota oficial para esclarecer os fatos referentes à operação realizada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) nas primeiras horas da manhã. Segundo a gestão, toda a atuação do município se deu dentro da legalidade, com total colaboração aos órgãos de controle.

De acordo com a Prefeitura, toda a documentação solicitada foi prontamente entregue no momento da ação, demonstrando a postura de transparência e de respeito às instituições fiscalizadoras. A administração municipal reforçou que não houve qualquer resistência ao trabalho das equipes responsáveis pela investigação.

O processo analisado pelas autoridades diz respeito à adesão a uma Ata de Registro de Preços originária da Prefeitura de Rio Branco, procedimento previsto em lei e amplamente adotado por diferentes entes da administração pública. O município destacou que a adesão seguiu rigorosamente o que determina a Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as contratações públicas no país.

A gestão também informou que os valores praticados estavam compatíveis com os preços de mercado, conforme demonstra a análise documental. Todo o trâmite administrativo foi registrado no sistema LINCON e submetido à apreciação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), cumprindo todas as exigências formais dos órgãos de controle externo.

A Prefeitura ressaltou ainda que a execução dos serviços contratados foi acompanhada pelo engenheiro fiscal do município, garantindo conformidade técnica e regularidade em todas as etapas. Esse acompanhamento, segundo a gestão, assegura a correta prestação dos serviços e evita qualquer irregularidade.

O prefeito Jerry Correia reafirmou que a administração municipal sempre pautou suas ações pela ética, moralidade, transparência e respeito aos princípios da Administração Pública. A Prefeitura declarou confiança plena na Justiça e reiterou que continuará colaborando com todas as etapas da investigação.

Ao final, a gestão municipal reforçou seu compromisso com a verdade e expressou convicção de que a análise técnica e jurídica confirmará a regularidade de todo o processo. Segundo a nota, o Município de Assis Brasil conduziu o procedimento de forma responsável, íntegra e em estrito respeito ao patrimônio público.