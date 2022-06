Prefeitura de Assis Brasil e Governo do estado dão início à pavimentação asfáltica da rua Valério Magalhães

O prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia, não tem medido esforços para que a Cidade desenvolve e proporcione melhor qualidade de vida para os moradores, visando isto, Jerry tem buscado parceria para que este desenvolvimento se torne possível. O gestor esteve em conversa com o governo do estado tratando de parcerias e com isso já garantiu massa asfáltica para vias da Cidade.

Os trabalhos de pavimentação tiveram início e um trecho de 300 metros da rua Valério Magalhães começou a ser pavimentado nesta terça-feira (14). A obra atende mais um pedido do prefeito Jerry Correia, sendo executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA).

“Nossa parceria com o Governo do Estado continua trazendo benefícios para a população de Assis Brasil. Já estamos concluindo a pavimentação asfáltica da rua Juvenal Duarte, no bairro Bela Vista. Agora já iniciamos a recuperação desse trecho crítico da rua Valério Magalhães. Logo vamos anunciar as demais ruas que serão atendidas com esse trabalho”, comentou o prefeito Jerry que está em agenda oficial em Rio Branco, onde busca mais investimentos para Assis Brasil.