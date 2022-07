Prefeitos, deputados, vereadores que iriam apoiar Gladson Cameli, fazem contato com Jorge Viana depois da notícia de sua pré-candidatura ao governo

O ambiente político no Acre deu uma reviravolta depois que o petista Jorge Viana anunciou a possibilidade de disputar o governo do Acre, a movimentação foi grande e deixou muitos de cabelo em pé.

O mais curioso é que segundo informações, muitas lideranças que até então declinaram em apoiar a reeleição do atual governador Gladson Cameli (PP), já fazem contato com Jorge Viana e enxergam uma possibilidade de alinhamento em uma possível Vitória de Lula e Jorge Viana no Acre.

Tido como um dos melhores Governadores da história política do Acre, Jorge falou pela primeira vez da possibilidade de ser anunciado como o nome a disputar a eleição de governo pelo bloco da esquerda e mexeu com as estruturas da política local.

Gladson Cameli que já vinha em baixa popular depois de anunciar Márcia Bittar (PL) como sua provável vice, resolveu anunciar que não quer mais ela na chapa, o que vai fazer os Bittar se reprogramar e procurar outro projeto.

As convenções partidárias estão sendo marcadas e até dia 5 de agosto, muita conversa e quebra de compromisso pode acontecer.