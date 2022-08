Prefeito Zequinha Lima já gastou mais de dois milhões do dinheiro público com material de limpeza e outros, quase 1 milhão no período da Pandemia

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

A vereadora do município de Brasileia, Neiva Badotti, usou a tribuna do Poder Legislativo, na volta do recesso para fazer um destaque do que vem acontecendo na gestão da atual prefeita Fernanda Hassem. A parlamentar garantiu que o mensalinho que estava acontecendo na ex-gestão do prefeito Everaldo Gomes e que tanto foi falado na Câmara outrora, não acabou.

Neiva Afirma que aquilo que aconteceu na gestão de Everaldo continua acontecendo ainda pior na gestão de Fernanda Hassem, a parlamentar afirma que no caso do mensalinho, agora na atual gestão o feito é praticado via pix, o que antes era mensalinho por meio de folhinha agora, na gestão de Fernanda Hassem foi informatizado, ou seja, modernizaram a possível prática de lavagem de dinheiro.

Badotti completa que na gestão da considerada “melhor do Acre”, o que antes era só folhinha, hoje, é folhinha, dinheiro em mão e via pix e inclusive destaca que o imposto sobre o pix aumentou. De acordo com a nobre edil agora a taxa é de 60% a ser devolvido em mão para a fonte, a mesma afirma que a Polícia Federal tem que aproveitar que já visitou o setor de arrecadação para saber se esses 60% estão entrando lá, pois tudo leva a crer que não.

A vereadora Neiva deixou claro que todas as maneiras de desviar dinheiro público estaria acontecendo na gestão de Fernanda Hassem. E por esse motivo cabe as instituições fiscalizadoras investigar para saber se de fato isto está acontecendo.

Veja o Vídeo: