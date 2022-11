Prefeito Sérgio Lopes sanciona lei que autoriza a redução da jornada de trabalho para os servidores pais ou responsáveis de autista em Epitaciolândia

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, deu um grande passo no funcionalismo público com relação a um importante projeto de autoria do Poder Executivo que foi aprovado pelo Poder Legislativo do município e visa a redução da jornada de trabalho para pais ou responsáveis por criança portadora de transtorno do espectro autista e estabelece ainda a política municipal de atendimento integrado.

Após o projeto de nº 453 ser aprovado, o prefeito Sérgio sancionou no dia 27 de setembro de 2022, ocasião em que a lei entrou em vigor em 11 de outubro de 2022.

De acordo com a referida lei, em seu art. 1º é autorizado o poder público municipal a conceder redução da jornada de trabalho ou licença especial aos servidores que sejam pais ou responsáveis por criança portadora do transtorno do espectro autista.

No art. 2º da lei nº 453, diz que o servidor (a) público que for pai, mãe ou responsável da criança portadora do transtorno do espectro autista faz jus a redução de 1/3 (um terço) em sua jornada diária de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração integral. O servidor poderá optar pela concessão de um dia de licença por semana para acompanhar seu filho (a)em consultas médicas, sem prejuízo da percepção integral de seus vencimentos e perda de qualquer vantagem, devendo este dia ser considerado como de efeito serviço para todos os fins. Ao realizar a opção o (a) servidor (a) deverá cumprir sua jornada normal de trabalho nos demais dias.

Para a concessão da redução da carga horária ou da concessão da licença de que tratam os artigos, deverá o servidor comprovar, através de laudo devidamente firmado por médico psiquiatra, neurologista, psicólogo ou neuropsicológico, com indicação do grau da doença e da necessidade de acompanhamento da criança pelo servidor.

Vale destacar que se ambos os pais da criança forem servidores públicos, apenas a um deles poderá ser concedida a redução da jornada de trabalho ou a licença de que trata a redução da jornada de trabalho.