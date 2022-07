Prefeito Sérgio Lopes cumpre com sua palavra e vai apoiar Daniel Dorzila, diferente do que acontece onde se atravessa a ponte, “não tem palavra”

Wanglézio Braga – A temporada do “muro das lamentações” foi oficialmente aberta nas redes sociais após o anúncio de que o deputado Jenilson Leite (PSB) abandonou a pré-candidatura ao Palácio Rio Branco e confirmou candidatura ao Senado Federal. O anúncio foi feito hoje (26), via nota, pelo presidente do PSB no Acre, César Messias. Daniel Zen (PT) foi o primeiro petista a reclamar e dizer que a “nota causa estranheza”.

“Eu e muitos outros temos nos esforçado para chegarmos a um entendimento entre nossos partidos, em torno daquele que era, até ontem, o grande sonho dele e em virtude do qual ele trabalhou tanto nos últimos meses: ser candidato a Governador do Acre. Devo registrar que, até domingo, estava tudo certo em torno da unidade da Federação Brasil da Esperança no Acre (PT-PCdoB-PV) com o PSB. Enfim, o time estava escalado, com Jorge e Jenilson. Só faltava definir em que posição cada um iria sair jogando”, escreveu Zen.

Em determinado trecho da ‘lamentação’ petista, Zen disse que “o plano A até então era Jenilson Governador e Jorge Senador. A demora para definir e sacramentar isso vinha se dando por conta da necessidade de dialogar com o sentimento das pessoas, com a voz das ruas, mas também com uma coisa chamada viabilidade eleitoral. Afinal, é da vida e do destino de milhares de acreanos que estamos falando e não apenas dos interesses pessoais ou partidários que, naturalmente, estão em jogo nesse processo”.

Por fim, o petista classificou como “lamentável que, mesmo ciente da posição oficial do Partido dos Trabalhadores, deliberada em seu Encontro Estadual, de que o companheiro Jorge Viana estava sendo apresentado ao debate como pré-candidatura ao Senado, o PSB mude a sua posição, defendida até aqui, de ter o deputado Jenilson disputando o governo, de forma repentina e unilateral”.

“Contudo, sigo acreditando no diálogo como melhor solução para tentarmos fazer prevalecer a posição conjunta da Federação Brasil da Esperança no Acre e do PSB, publicada em nota após a reunião do último domingo”, concluiu