Prefeito Sérgio Lopes ataca vereador Rubens, devido o parlamentar investigar a farra de diárias e denunciar os trabalhos mal feito nos ramais

Vereador Rubens Rodrigues (PSD) e o prefeito Sérgio Lopes (PSDB) de Epitaciolândia – Arte: Alemão Monteiro / 3 de Julho

Sabe aquele ditado que diz “valoriza os de fora mas não suporta os de casa”, pois é, se aplica muito bem na gestão do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, que vem se comportando como menino buchudo com relação aos vereadores do município (Veja o vídeo Abaixo).

Prova disso é o que mostra o áudio do prefeito Sérgio Lopes (PSDB) se referindo ao vereador Rubens Rodrigues (PSD) e quem lhe acompanha. Em áudio o gestor afirma que quem quiser falar com ele por meio de vereador do tipo do vereador Rubens, ele nem recebe e se o cidadão for acompanhado do próprio vereador ele também não recebe, completando que não recebe nem o vereador em si.

Quem não sabe acha que a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo de Epitaciolândia é as mil maravilhas, haja vista que, com relação aos vereadores de Brasileia, o prefeito é o salvador da pátria, mas com os vereadores do próprio município, ele só dá desgosto.

Diante desta situação fomos atrás de entender os motivos pelo qual o prefeito da Cidade vem tratando mal e implicando com o vereador Rubens, desta forma, após algumas pesquisas descobrimos que o Vereador Rubens tem se tornado uma pedra no sapato de Sérgio Lopes. Mas você deve estar se perguntando, por que?

É Rubens quem está investigando o “festival das diárias na prefeitura de Epitaciolândia”; é Rubens quem foi um dos mentores na votação do Orçamento para 2022, onde o prefeito terá que se virar para trabalhar com 1% que foi aprovado; é Rubens quem está indo nos ramais fiscalizar as obras que a prefeitura por meio da Secretaria de Obras vem realizando no ramal e quando chaga no local da obra o vereador se depara com o serviço de péssima qualidade; é Rubens quem está denunciando os trabalhos de mal feitos que a secretaria de obras tem executado, sem contar as 22 ruas que já foram licitadas e que o prefeito não realizou o serviço quando era para ter feito e veio mandar fazer os trabalhos em algumas ruas já no inverno, onde as primeira chuvas já destruíram, enfim são muitos os motivos dessa desavença política.

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo:

