Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce
O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce, após invadir a propriedade de uma moradora para abrir um ramal sem autorização. A proprietária, Maria Luiza, vive há mais de dez anos no local e denuncia que a prefeitura insiste em intervir em sua terra de forma arbitrária e sem respeito à posse legal.
Segundo o relato da moradora, a área invadida não corresponde ao traçado original do ramal previsto, mas, mesmo assim, a gestão municipal decidiu abrir caminho dentro de sua propriedade, desrespeitando seus direitos e sua integridade.
“Eu estava no hospital, ia fazer uma cirurgia e não fiz. Toda vez eles entram no que é meu. É uma grande sacanagem. O ramal não é por aqui. Eu fico revoltada! Só porque tem poder, o prefeito fica fazendo isso na minha terra. E não é a primeira vez”, desabafou Maria Luiza, emocionada e visivelmente abalada.
A moradora afirma ainda que a situação já se repetiu em outras ocasiões e que o caso mostra o desrespeito da prefeitura com os cidadãos mais humildes.
“Eu moro sozinha, sou divorciada, não peço nada a ninguém. Esperei 12 anos por essa terra no Walter Arce. Agora o prefeito vem e faz isso comigo. É muita falta de respeito com uma mulher trabalhadora”, lamentou.
A denúncia expõe um grave abuso de autoridade por parte da gestão de Padeiro, que parece ignorar completamente os direitos individuais e a dignidade dos moradores da zona rural do município. O caso revolta a comunidade local, que cobra do Ministério Público e dos órgãos de fiscalização uma investigação rigorosa sobre a conduta do prefeito e de seus servidores.
Enquanto isso, Maria Luiza tenta reconstruir o que foi danificado, sem qualquer apoio ou explicação oficial. A população do Bujari observa com indignação mais um episódio que revela a face autoritária e desrespeitosa da administração municipal.
Tribunal de Contas do Estado do Acre aprova, com ressalvas, as contas do governador Gladson Cameli referentes ao exercício de 2022
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli relativas ao exercício de 2022, durante sessão plenária realizada nesta quinta-feira, 9 de outubro de 2025. A decisão foi unânime entre os membros do colegiado.
O processo nº 144.523/2023, referente à Prestação de Contas Anual do Governo do Estado do Acre, teve como relator o conselheiro Antonio Jorge Malheiro, que apresentou seu voto pela aprovação com ressalvas, o qual foi acompanhado pelos demais conselheiros presentes.
Participaram da sessão a presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício, os conselheiros Cristovão Messias, Naluh Gouveia, Ribamar Trindade e o próprio relator Jorge Malheiro, além da conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho. O Ministério Público de Contas foi representado pela procuradora Anna Helena de Azevedo, e a secretaria das Sessões teve a condução do servidor Luciano Melo.
A apreciação das contas do chefe do Poder Executivo estadual é uma das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas, que analisa aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e conformidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo, emitindo parecer prévio que posteriormente é encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, responsável pelo julgamento político-administrativo final.
