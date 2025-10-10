Prefeito Padeiro invade propriedade de moradora no Bujari, para abrir ramal, e é acusado de abuso de poder por moradores do Assentamento Walter Arce

O prefeito de Bujari, João Edvaldo Teles, conhecido como Padeiro, está sendo duramente criticado por moradores do Assentamento Walter Arce, após invadir a propriedade de uma moradora para abrir um ramal sem autorização. A proprietária, Maria Luiza, vive há mais de dez anos no local e denuncia que a prefeitura insiste em intervir em sua terra de forma arbitrária e sem respeito à posse legal.

Segundo o relato da moradora, a área invadida não corresponde ao traçado original do ramal previsto, mas, mesmo assim, a gestão municipal decidiu abrir caminho dentro de sua propriedade, desrespeitando seus direitos e sua integridade.

“Eu estava no hospital, ia fazer uma cirurgia e não fiz. Toda vez eles entram no que é meu. É uma grande sacanagem. O ramal não é por aqui. Eu fico revoltada! Só porque tem poder, o prefeito fica fazendo isso na minha terra. E não é a primeira vez”, desabafou Maria Luiza, emocionada e visivelmente abalada.

A moradora afirma ainda que a situação já se repetiu em outras ocasiões e que o caso mostra o desrespeito da prefeitura com os cidadãos mais humildes.

“Eu moro sozinha, sou divorciada, não peço nada a ninguém. Esperei 12 anos por essa terra no Walter Arce. Agora o prefeito vem e faz isso comigo. É muita falta de respeito com uma mulher trabalhadora”, lamentou.

A denúncia expõe um grave abuso de autoridade por parte da gestão de Padeiro, que parece ignorar completamente os direitos individuais e a dignidade dos moradores da zona rural do município. O caso revolta a comunidade local, que cobra do Ministério Público e dos órgãos de fiscalização uma investigação rigorosa sobre a conduta do prefeito e de seus servidores.

Enquanto isso, Maria Luiza tenta reconstruir o que foi danificado, sem qualquer apoio ou explicação oficial. A população do Bujari observa com indignação mais um episódio que revela a face autoritária e desrespeitosa da administração municipal.