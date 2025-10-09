Política
Prefeito Padeiro é alvo de investigação do Ministério Púbico por esconder contas públicas e descumprir transparência no município de Bujari
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar a falta de transparência na administração do prefeito de Bujari, João Teles, conhecido como Padeiro. O órgão identificou que a Prefeitura não tem publicado as prestações de contas anuais nem os relatórios de execução orçamentária no Portal da Transparência, como determina a legislação.
A apuração foi instaurada pela Promotoria de Justiça de Bujari por meio da Portaria nº 0029/2025/PJC/BUJ, assinada pelo promotor Antônio Alceste Callil de Castro, após o recebimento de um relatório da Coordenadoria Nacional de Atividades de Inteligência Financeira e de Prevenção à Corrupção (NAT/COORD). O documento apontou omissão grave na divulgação de informações que deveriam estar acessíveis a qualquer cidadão.
Segundo o Ministério Público, o descumprimento dessa obrigação viola o princípio da publicidade e fere a transparência da gestão pública, impedindo que a população saiba como o dinheiro público está sendo utilizado.
O MP-AC determinou que o prefeito regularize a situação em até 10 dias, publicando todos os relatórios e prestações de contas no portal oficial do município. O procedimento também prevê a coleta de documentos e depoimentos para apurar responsabilidades pela omissão.
A falta de transparência na gestão de João Teles levanta sérias dúvidas sobre o compromisso do prefeito com a ética e a responsabilidade administrativa. Em um momento em que o país cobra mais clareza na aplicação dos recursos públicos, omitir dados orçamentários é uma afronta ao cidadão e um desrespeito à legislação.
Cabe agora à Câmara Municipal de Bujari e aos órgãos de controle acompanharem de perto o caso e cobrarem respostas do prefeito João Teles. A transparência não é um favor — é um dever constitucional. Se o gestor não cumpre o básico, cabe à Justiça e à sociedade exigir que o dinheiro do povo seja tratado com seriedade e respeito.
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli relativas ao exercício de 2022, durante sessão plenária realizada nesta quinta-feira, 9 de outubro de 2025. A decisão foi unânime entre os membros do colegiado.
O processo nº 144.523/2023, referente à Prestação de Contas Anual do Governo do Estado do Acre, teve como relator o conselheiro Antonio Jorge Malheiro, que apresentou seu voto pela aprovação com ressalvas, o qual foi acompanhado pelos demais conselheiros presentes.
Participaram da sessão a presidente do TCE-AC, conselheira Dulcinéa Benício, os conselheiros Cristovão Messias, Naluh Gouveia, Ribamar Trindade e o próprio relator Jorge Malheiro, além da conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho. O Ministério Público de Contas foi representado pela procuradora Anna Helena de Azevedo, e a secretaria das Sessões teve a condução do servidor Luciano Melo.
A apreciação das contas do chefe do Poder Executivo estadual é uma das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas, que analisa aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e conformidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo, emitindo parecer prévio que posteriormente é encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, responsável pelo julgamento político-administrativo final.
