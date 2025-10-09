Prefeito Padeiro é alvo de investigação do Ministério Púbico por esconder contas públicas e descumprir transparência no município de Bujari

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abriu uma investigação para apurar a falta de transparência na administração do prefeito de Bujari, João Teles, conhecido como Padeiro. O órgão identificou que a Prefeitura não tem publicado as prestações de contas anuais nem os relatórios de execução orçamentária no Portal da Transparência, como determina a legislação.

A apuração foi instaurada pela Promotoria de Justiça de Bujari por meio da Portaria nº 0029/2025/PJC/BUJ, assinada pelo promotor Antônio Alceste Callil de Castro, após o recebimento de um relatório da Coordenadoria Nacional de Atividades de Inteligência Financeira e de Prevenção à Corrupção (NAT/COORD). O documento apontou omissão grave na divulgação de informações que deveriam estar acessíveis a qualquer cidadão.

Segundo o Ministério Público, o descumprimento dessa obrigação viola o princípio da publicidade e fere a transparência da gestão pública, impedindo que a população saiba como o dinheiro público está sendo utilizado.

O MP-AC determinou que o prefeito regularize a situação em até 10 dias, publicando todos os relatórios e prestações de contas no portal oficial do município. O procedimento também prevê a coleta de documentos e depoimentos para apurar responsabilidades pela omissão.

A falta de transparência na gestão de João Teles levanta sérias dúvidas sobre o compromisso do prefeito com a ética e a responsabilidade administrativa. Em um momento em que o país cobra mais clareza na aplicação dos recursos públicos, omitir dados orçamentários é uma afronta ao cidadão e um desrespeito à legislação.

Cabe agora à Câmara Municipal de Bujari e aos órgãos de controle acompanharem de perto o caso e cobrarem respostas do prefeito João Teles. A transparência não é um favor — é um dever constitucional. Se o gestor não cumpre o básico, cabe à Justiça e à sociedade exigir que o dinheiro do povo seja tratado com seriedade e respeito.