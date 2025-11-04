Prefeito Padeiro é alvo de denúncia após morador acusar unidade de saúde de Bujari de distribuir medicamentos vencidos, crime previsto no Código Penal

Morador afirma que Unidade de Saúde entregou medicamentos vencidos a criança, o que pode configurar crime previsto em Lei.

Uma grave denúncia envolvendo a rede pública de saúde de Bujari voltou a colocar a gestão do prefeito Padeira sob forte pressão. Segundo um morador, medicamentos vencidos teriam sido entregues a pacientes no anexo do Centro de Saúde Raimunda Porfírio de Brito Ramos, localizado na parte baixa da cidade. A situação, além de perigosa para a saúde da população, pode configurar crime previsto no Código Penal Brasileiro.

O caso foi revelado após a filha do denunciante levar seu filho para atendimento médico no dia 3 de novembro. Depois da consulta, ela recebeu um medicamento na farmácia da unidade e, sem perceber que estava fora do prazo de validade, acabou administrando o remédio vencido ao menino. O avô da criança relatou ao portal 3 de Julho indignação, afirmando que a responsabilidade não seria do médico, mas de quem faz a dispensação dos medicamentos no posto.

Distribuir ou fornecer medicamentos vencidos pode caracterizar crime segundo o Artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos. A pena prevista é extremamente severa, podendo chegar de 10 a 15 anos de prisão, além de multa. A legislação também abrange casos em que o produto é oferecido à população sem condições adequadas de consumo, como ocorre com remédios vencidos.

A denúncia acendeu um alerta entre os moradores, que cobram investigação imediata e mais rigor no controle de validade dos medicamentos distribuídos pelo município. Diante da gravidade do caso e do risco à saúde pública, moradores exigem que a Prefeitura de Bujari adote medidas urgentes para garantir a segurança dos pacientes e a responsabilização dos envolvidos.

O espaço permanece aberto para que a administração municipal e os servidores citados apresentem sua versão dos fatos.