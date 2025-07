Prefeito Padeiro, comete mais uma irresponsabilidade administrativa e Câmara de Bujari poderá ficar sem recesso parlamentar pelo não envio da LDO

Veja o vídeo:

É uma vergonha o que está acontecendo no município de Acrelândia, onde a prefeitura, por meio da secretaria de gabinete do prefeito Olavo Francelino de Rezende, mais conhecido como Olavinho Boiadeiro, encaminhou para a Câmara Municipal da cidade, um projeto de lei que majora o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, com aumento de até 60% sobre o valor atual.

Olavinho volta a se destacar negativamente, uma vez que a irresponsabilidade do prefeito em propor e sancionar lei que aumenta o próprio salário vai na contramão da necessária política de austeridade fiscal pela qual devem os gestores municipais seguir.

A situação piora quando nos deparamos com a proposta de que o aumento na renumeração alcançará apenas um grupo seleto, somente o primeiro e segundo escalão que já é muito bem pago mas que sempre quer mais, deixando de fora quem realmente trabalha. Para se ter uma noção, a imoralidade é tão grande que o prefeito aumentou a remuneração de sua esposa, que ocupa o cargo de secretária municipal de Assistência Social, em 90% do valor atual.

A Câmara de Vereadores, de forma irresponsável, aprovou os aumentos para o prefeito, vice e secretários, incluindo a esposa do prefeito, sem se preocupar com o impacto financeiro que este projeto causará aos cofres do município. A prefeituras não deveria receber aumentos porque, de acordo com informações, está com o erário sobrecarregado.

Revoltado, o vereador Cleuson de Oliveira, que votou contrário a esta proposta, procurou o 3 de Julho Notícias para denunciar as possíveis barganhas, que segundo o parlamentar mirim, está acontecendo no município que justifique essa aprovação.

Veja como era e como será o valor de cada remuneração:

Prefeito Olavo Boiadeiro, recebe R$ 16.500,00 e com o aumento aprocimade de 27,5% passará a receber R$ 21.000,00

Vice-prefeito, Graia, recebe R$ 9.000,00 e com o aumento de 40% passará a receber R$ 12.600,00

Esposa do prefeito (secretária Municipal) recebe R$ 5.500,00 mas com o aumento de 90,92% passará a receber R$ 10. 500,00, ou seja 50% da remuneração do prefeito.