Prefeito Olavinho encaminha projeto de Lei para a Câmara. Boiadeiro e a esposa irão embolsar quase 400 mil anual dos cofres do município

Desfile cívico dos alunos da rede municipal de educação de Bujari se tornou transtornos para os alunos que são crianças – Foto: Diego Gurgel/ Secom

O bom dia dos alunos da rede municipal de ensino de bujari, neste sábado, foi diferenciado. No sol quente e com extrema desorganização por parte da gestão do prefeito de Bujari, Padeiro, mais conhecido como chaverinho do governador Gladson Cameli.

O desfile cívico foi arquitetado pela equipe que atua na organização do aniversário fora de época de Bujari, isto mesmo, o aniversário do município de Bujari era para ter acontecido em torno de 28 de abril, data de sua emancipação política em 1992, mas o prefeito Padeiro decidiu curtir o aniversário de outros municípios acompanhado do governador Gladson, que é réu sob a acusaação de integrar organização criminosa e outros crimes relacionado a corrupção, mas o que esperar de um prefeito que também está sendo investigado por corrupção, por possível compra de votos. Por esse motivo, só agora (dois meses depois) foi possível realizar a programação em comemoração aos 33 anos do município.

Mas, em se tratando do desfile, houve uma enchurrada de reclamações que relatam os transtornos que os alunos enfrentaram, não teve o mínimo de organização. De acordo com informações repassadas ao 3 de Julho Notícias, a mobilização aconteceu ás 6:00 horas da manhã, mas o desfile só começou ás 9:00 horas da manhã, após interferência dos pais dos alunos, que se compadeceu de suas criança e passaram a reclaram pois o sol já estava quente demais, outro descontentamento foi a rua escolhida para a apresentação foi uma rua sem movimento e escondida.

Sobre o Bujari

Com população estimada em 12.917 habitantes, segundo dados de 2022 do IBGE, o município de Bujari está localizado a cerca de 22 km de Rio Branco, tendo surgido a partir da antiga colocação de seringais chamada “Bujari”, no Seringal Empresa, fundado em 1882. Sua história está fortemente ligada à construção da BR-364, via que impulsionou o crescimento da localidade.

Elevado à categoria de vila em 1986 e, posteriormente, a município em 28 de abril de 1992, Bujari segue trilhando caminhos de desenvolvimento, com forte atuação no extrativismo e na agricultura familiar.

As comemorações dos 33 anos reforçaram não apenas o orgulho pela história do município, mas também o compromisso das lideranças em seguir investindo em melhorias para a qualidade de vida do povo bujariense.

Veja o vídeo: