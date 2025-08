Prefeito Olavinho Boiadeiro é acusado de intimidar servidores em Acrelândia com ameaças de demissão por uso de WhatsApp

Mais um episódio lamentável envolvendo o uso do dinheiro público no Acre vem à tona. Desta vez, a polêmica gira em torno da nomeação da influenciadora Jamila Roysal, melhor amiga de Karol Queiroz, atual namorada do governador Gladson Cameli. A jovem foi contratada pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) com um salário de R$ 13 mil, valor considerado exorbitante diante da realidade salarial dos servidores da pasta.

Para agravar a situação, a remuneração será retroativa ao mês de julho, mesmo sem a influenciadora ter trabalhado no período. Ou seja, o erário público arcará com pagamentos indevidos, sem que haja clareza sobre as funções desempenhadas pela nomeada.

Até o momento, a única informação disponível é que Jamila atuará produzindo lives, stories e reels das agendas do governador — atividade que desperta questionamentos sobre a real necessidade do cargo e a justificativa para um salário tão alto.

A nomeação expõe mais uma vez a prática do chamado “QI” (Quem Indica), onde amigos e aliados políticos são privilegiados em detrimento de profissionais qualificados e experientes. Cabe questionar: quanto ganha um jornalista concursado ou efetivo na Secom? O valor pago à influenciadora segue o mesmo critério técnico ou é apenas um prêmio por proximidade com o núcleo íntimo do governador?

Enquanto escolas aguardam reformas e hospitais enfrentam dificuldades para manter insumos básicos, o governo destina recursos públicos para prestigiar pessoas do círculo pessoal do chefe do Executivo. A sociedade acreana merece explicações e, principalmente, respeito com o uso do dinheiro que sai do bolso do contribuinte.