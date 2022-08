Prefeito Naudo Ribeiro é investigado por suposto nepotismo no Jordão. Câmara de vereadores e vice prefeito também são investigados

Lista foi solicitada também para a presidência da Câmara de Vereadores da cidade. Prefeitura afirmou que vai responder dentro do prazo estabelecido e nega prática – Foto: Arquivo / Prefeitura do Jordão

O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou um procedimento preparatório para apurar a suposta prática de nepotismo na Prefeitura e na Câmara de Vereadores do Jordão, uma das cidades isoladas do Acre. A suspeita é de que há parentes de vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e outros políticos trabalhando na administração pública municipal.

Com a apuração, o MP-AC enviou um documento ao prefeito da cidade, Francisco Naudino Ribeiro Souza, e à presidência da Câmara que, no prazo de dez dias, seja fornecida uma lista com os nomes e cargos do pessoal contratado. O documento foi encaminhado no último dia 29.

“A informação aportada nesta Promotoria de Justiça Cível com atuação na comarca não instalada do Jordão de que naquele município, possuem vários parentes dos gestores municipais contratados, inclusive vereadores e do próprio prefeito, para ocupar cargos comissionados”, diz parte da portaria do procedimento. Leia Também: Comissão da Amazônia vai debater subsídio aos preços de combustíveis para região norte por solicitação de Alan Rick

Ainda segundo o MP-AC, esses servidores ocupam cargos de comissão e seriam parentes do próprio prefeito, de vereadores e de secretários atuando na gestão.

“A Constituição Federal dispõe à administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; eventualmente comprovado o dolo específico para fins de improbidade administrativa, remanesce a legitimidade e o interesse processual por parte do Parquet, em perseguir a nulidade de tais nomeações de parentes de vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais, por parte da Prefeitura de Jordão-AC”, destaca.