Prefeito Kiefer tem o controle de 11 dos 13 vereadores: Câmara de Feijó se prepara para votar prestação de contas do ex-prefeito Francimar

Acreinfoco – Com Keifer (PP) no segundo mandato e seu irmão, Marcus (PDT), na Aleac, a família Cavalcante parece ter esgotado suas possibilidades para disputar a prefeitura de Feijó.

Com isso, apoiadores do ex-prefeito Francimar Fernandes (MDB) já voltam os olhos para o candidato que ficou em segundo lugar no último pleito, com 36, 89% dos votos. A dificuldade para levar Francimar à disputa seria Kiefer.

A Câmara de Vereadores de Feijó se prepara para votar uma prestação de contas de Francimar. Kiefer tem o controle de 11 dos 13 vereadores. Se as contas de Francimar Fernandes forem rejeitadas ele ficará inelegível.

Nesse possível vácuo, duas lideranças se preparam para disputar, e exatamente dois ferrenhos adversários do atual prefeito: o delegado Railson Ferreira, que foi proibido de falar na rádio local e Tarcísio Araújo (PCdoB). Ambos têm forte apelo popular. Tarcísio que já foi vereador, é presidente do Sinteac local e o delegado Railson é considerado um dos melhores, senão o melhor dentre os que atuaram em Feijó.

Os adversários de Kiefer Cavalcante alegam que os 8.528 votos que o consagraram prefeito para um segundo mandato, foram obtidos através do uso da máquina pública: “Kiefer não mediu as consequências em relação ao uso da máquina pública, o que inviabilizou a eleição do Francimar”, analisam moradores de Feijó. O pior, nas contas deles, não ganha do melhor a não ser com uso exaustivo da máquina pública. De longe, só dá para observar e registrar.

A população de Feijó não respira oxigênio como o resto do mundo. Eles respiram P2O- duas moléculas de política para uma de oxigênio. Apesar disso, Kiefer Cavalcante se elegeu e se reelegeu sem grandes dificuldades.

