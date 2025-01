Prefeito Jerry Correia é recebido pelo deputado Eduardo Velloso para tratar de importantes avanços nas áreas de saúde e habitação para Assis Brasil

As eleições municipais mal acabaram e já tem políticos na região do Alto Acre de olho nas eleições estaduais que já se aproximam e promete trazer muitas surpresas e desmembrar muitas alianças partidárias que ainda hoje caminham juntos.

No município de Brasileia, a vereadora Izabelle Araújo é uma das figuras políticas que já deixou claro que está a disposição do partido Republicano, no qual ela integra. A redação do portal 3 de Julho Notícias entrou em contato com a parlamentar mirim para saber que ela cogita uma pré-candidatura a vaga de deputada federal, na oportunidade, Izabelle não descartou a possibilidade de concorrer as eleições estaduais.

Em conversa, a parlamentar destacou que neste primeiro momento está a disposição do seu partido e da população e deixou claro que aquilo que o partido decidir ela estará pronta para atender. Izabelle disse ainda que já se encontra em conversa com o deputado federal Roberto Duarte, no qual ela afirma ter o apoio. Nas eleições municipais, Izabelle Araújo foi eleita com exatos 372 votos válidos.