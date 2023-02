Prefeito Jerry Correia é recebido pela defensora para tratar de sala para abrigar o núcleo da Defensoria no município de Assis Brasil

Veja o Vídeo:

Preocupada com a difícil situação enfrentada pelos moradores de Rodrigues Alves por falta de uma ponte, a deputada estadual Maria Antônia se mobilizou na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC para levantar o debate sobre essa situação que é de grande importância.

Durante a sessão desta quarta-feira (15), a parlamentar fez um apelo à bancada federal para que esta envie emendas parlamentares para a construção da ponte de Rodrigues Alves, ocasião em que solicitou que a Casa envie um ofício para os deputados federais e senadores da república para que os mesmo possam estar destinando verba para a construção da referida ponte.

Nesta mesma ocasião a deputada Maria Antônia fez a indicação ao presidente da ALEAC, deputado Luiz Gonzaga, para que seja criado uma Frente Parlamentar em defesa da construção da ponte que liga o município de Rodrigues Alves a BR -364, no qual ela está a frente e já adquiriu o apoio e a assinatura de boa parte dos deputados estaduais.

Vale lembrar que no início dos trabalhos do Poder Legislativo, onde foi lida a mensagem governamental a deputada Maria Antônia solicitou diretamente do governador Gladson Cameli, estimativas para o início da construção da ponte que ligará Rodrigues Alves, haja vista que veículos estão caindo no rio Juruá devido as péssimas condições do trecho da balsa.

Na oportunidade, Gladson informou para a deputada que já tem garantido o valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para a construção da ponte. Sabendo que ainda não é suficiente, a parlamentar fez um apelo para que os deputados federais deem suas parcelas de contribuição para que este sonho da população local possa se realizar.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.